Фанати жартома кличуть Ярмоленка у збірну Австралії
Американський телеканал Fox Soccer вирішив привітати збірна Австралії з виходом на чемпіонат світу, який відбудеться у Катарі. Дизайнери зробили колаж, у якому випадково втулили фото української збірної, пише 24 канал.
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Такий ляп не привів до скандальних обговорень. Фанати Австралії з гумором сприйняли таку помилку та навіть почали кликати у свою національну команду капітана "синьо-жовтих" Андрія Ярмоленка. Саме святкування голу лідера української збірної був у колажі.
Fox Soccer "вивів" Україну на ЧС / Фото з соцмереж телеканалу
Підопічні Олександра Петракова самі не змогли пробитись на Мундіаль, так це за них зробив іноземний телеканал. На жаль, лише на фото, а не в реальному житті.
Австралія оформила путівку на ЧС-2022 лише 13 червня. У фіналі плей-офф відбору вона переграла Перу. Щоправда, переможець поєдинку визначався у серії післяматчевих пенальті, де точнішими були австралійські футболісти – 5:4. Останній постріл потягнув голкіпер Австралії, який відзначається своєю цікавою манерою під час 11-метрових.
Як збірна України не змогла пробитись на Мундіаль
- У півфіналі плей-офф відбору "синьо-жовті" переграли на виїзді Шотландію. Підсумковий рахунок був доволі несподіваним – 1:3.
- У вирішальному матчі головна команда країни зійшлась із Уельсом. Єдиний автогол Андрія Ярмоленка після подачі зі штрафного від Гарета Бейла вивів валлійців на Мундіаль. Українці мінімально програли супернику (1:0). Підопічні Петракова зупинились за крок від поїздки у Катар.