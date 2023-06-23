Шевченко против Зинченко: известные звездные составы на благотворительный матч в поддержку Украины

Посла UNITED24 Андрей Шевченко и Александр Зинченко уже собрали команды на матч-поддержку ради Украины. Поединок станет изменой "звездным парадом".

В Лондоне, 5 августа, на Стемфорд Бридж состоится благотворительный матч в поддержку Украины. Его цель – собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, разрушенного оккупантами в марте 2022 года.

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Определились футболисты, которые примут участие в благотворительном поединке, который нацелен на то, чтобы собрать средства для Украины. Представителями обоих коллективов станут хорошо знакомые с английским, а конкретнее лондонским и футболом Андрей Шевченко и Александр Зинчекно, которые занимались формацией обоих звездных составов.

В частности, в состав обладателя "Золотого мяча" войдут такие футболисты, как Михаил Мудрик (нынешний игрок Челси), Джанфранко Дзола (бывший игрок Челси), Рикарду Карвалью (эксгравец Челси), Лука Тони (эксгравец сборной Италии), Деда (эксигрец) Милана), Массимо Оддо (эксгравец Милана), Карло Кудичини (эксгравец Челси), Уильям Галлас (эксгравец Челси), Клод Макелеле (эксгравец Челси), Самюэль Это'О (эксгравец Челси), Майкл Эссьен (эксгравец Челси), Фаби эксгравец Реала), Кларенс Зеедорф (эксгравец Милана). Тренером этого коллектива станет Эмма Хейз, которая сейчас возглавляет женский состав Челси.

Команду Зинченко формировать следующие игроки: Йенс Леманн (эксигровец Арсенала), Джолеот Лескотт (эксгравец МанСити), Патрик Бергер (эксгравец Ливерпуля), Стюарт Пирс (эксигровец МанСити), Пер Мертесакер (эксгравец Арсенала), Йон-Арне Рии Робби Кин (эксгравец Ливерпуля), Антонио Валенсия (эксгравец МЮ), Патрик Виейра (эксгравец Арсенала), Вес Морган (эксгравец Лестера), Джек Уилшер (эксгравец Арсенала), Бакари Санья (эксгравец МанСити), Эдгар Давидс (эксгравец) Арвеладзе (эксгравец Аякса).

Также на благотворительный матч анонсировалась участие Жерарда Пике , однако в данном списке его лицо отсутствует. Также следует отметить, что Бакари Санья недавно принял участие в выставочном матче в России.

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