Боевой склад на дерби

Левый защитник должен восстановиться до матча против "шпор". Напомним, что из-за травмы икроножной мышцы Александр Зинченко пропускает сентябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций.

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Последний раз 25-летний футболист выходил на поле 8 сентября, когда сыграл против Цюриха в Лиге Европы.

Микель Артета должен получить мощное усиление состава, ведь смогут сыграть капитан команды Мартин Эдегор и Седрик Соареш.

К слову. Дерби Арсенала и Тоттенхэма состоится 1 октября в 14.30 по Киеву.

В последнем матче перед паузой в чемпионате, вызванной поединками сборных, Арсенал разгромил на выезде Брентфорд со счетом 0:3. Канониры продолжают лидировать в АПЛ, опережая второй МанСити на один балл. Тоттенхэм тоже имеет 17 очков и замыкает тройку лидеров турнирной таблицы.

Напомним, что Зинченко перешел в Арсенал в конце июля 2022 года. За этот период успел провести за лондонцев 5 матчей, в которых отличился дебютным голевым пасом.