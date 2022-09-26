Динамовец поддержит с трибун

Украинская сборная продолжает готовиться к матчу последнего тура против Шотландии. В расположении Александра Петракова есть 23 футболиста.

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Однако не обошлось без потерь. Как сообщалось ранее, из-за перебора желтых карточек участие в поединке в Кракове не примет полузащитник Динамо Сергей Сидорчук. В последних двух поединках динамовец заработал по желтой карточке и вынужден будет из-за этого пропускать следующую игру.

Сергей покинул лагерь сборной, но ожидается, что Сидорчук приедет поддержать команду с трибун.

Интересно, что из-за такой же дисквалификации против Украины не сыграет основной полузащитник шотландской команды Скотт Мактоминей.

Обратите внимание! Ключевой матч в Лиге наций против шотландцев Украина сыграет 27 сентября. Стартовый свисток раздастся в 21:45.

В течение всего группового раунда развертывалась интересная борьба за первое место. То Украина, то Шотландия перехватывали лидерство. Перед последним туром на первом месте идут шотландцы, имея в своем активе на два балла больше, чем украинцы, занимающие вторую позицию. Поэтому судьба первой строчки в группе будет решаться как раз в последнем очном противостоянии.