Бойовий склад на дербі

Лівий захисник повинен відновитись до матчу проти "шпор". Нагадаємо, що через травму литкового м'яза Олександр Зінченко пропускає вересневі матчі збірної України у Лізі націй.

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Востаннє 25-річний футболіст виходив на поле 8 вересня, коли зіграв проти Цюриха у Лізі Європи.

Мікель Артета повинен отримати потужне підсилення складу, адже зможуть зіграти капітан команди Мартін Едегор та Седрік Соареш.

До слова. Дербі Арсенала та Тоттенхема відбудеться 1 жовтня о 14:30 за Києвом.

В останньому матчі перед паузою у чемпіонаті, яка викликана поєдинками збірних, Арсенал розгромив на виїзді Брентфорд із рахунком 0:3. "Каноніри" продовжують лідирувати в АПЛ, випереджаючи другий МанСіті на один бал. Тоттенхем теж має 17 очок та замикає трійку лідерів турнірної таблиці.

Нагадаємо, що Зінченко перейшов в Арсенал наприкінці липня 2022-го. За цей період встиг провести за лондонців 5 матчів, у яких відзначився дебютним гольовим пасом.