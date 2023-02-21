Таможный контроль всё разузнал :известно, сколько Цыганков зарабатывал в Динамо

Украинский вингер Жироны мог попасть в скандал во время переезда в Румынию, когда киевляни проводили благотворитильные поединки в 2020-ом. Цыганков разоблачил свою заработную плату в киевском Динамо.

Виктор Цыганков вывез из Украины 500 тысяч евро и 115 тысяч долларов наличными. Бывший игрок киевского Динамо должен был отчитаться таможенному контролю на границе с Румынией.

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Раскрыл все сам

В апреле 2022 года Виктор Цыганков транспортировал наличные в размере 500 тысяч евро и 115 тысяч долларов через границу с Румынией. Тогда игрок отправлялся в соседнюю страну, поскольку Динамо базировалось какраз в Румынии во время благотворительных матчей. На таможенном контроле было решено, что эта сумма оформлена ненадлежащим образом. Таможенники предположили, что футболист совершил перемещение средств через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля. А именно путем представления таможенному органу, как основания для перемещения товаров поддельных документов или документов, полученных незаконным путем.

Виктор Цыганков попал в безвыходную ситуацию. Поэтому футболист должен был подать справку о доходах. Согласно данным, содержащимся в определении суда по делу Цыганкова о декларировании валюты, в 2020 году зарплата игрока в Динамо составляла 325,5 млн долларов. В 2021 году – 36 645 601 гривен, что по официальному курсу составило более 1,1 млн евро. Однако суд в итоге решил, что вины Цыганкова по этому делу нет.

Виктор Цыганков в Жироне

Украинский вингер перебрался в состояние каталонцев из киевского "Динамо" за 5 миллионов евро.

Поединок, в котором Виктор впервые появился в заявке Жироны на матч, прошел против Вильярреала. "Красно-белые" досадно уступили маститому сопернику. Еще один шанс оказаться на поле выпал украинцу против гранда мирового футбола Барселоны. Но Цыганков снова провел матч в роли наблюдателя со скамейки запасных. Жирона уступила и в поединке против "сине-гранатовых".

Затем Цыганков дважды появился на футбольном поле со скамейки запасных, а именно в поединках против Валенсии и Кадиса. Но вот дебютным матчем со стартовых минут в составе Жироны для украинца датировался поединком против Альмерии. Тогда Цыганкову удалось оформить гол и ассист.

что в решении суда нет упоминания имени игрока. только то, что этот футболист с 2018 по 2022 год был игроком Динамо и сборной Украины.