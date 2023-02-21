Віктор Циганков вивіз з України 500 тисяч євро та 115 тисяч доларів готівкою. Колишній гравець київського Динамо мав відзвітувати митному контролю на кордоні з Румунією.

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У квітні 2022 року Віктор Циганков транспортував готівку у розмірі 500 тисяч євро і 115 тисяч доларів через кордон з Румунією. Тоді гравець відправлявся до сусдіньої країни, оскільки кияни базувались саме в Румунії під час благодійних матчів. На митному контролі вирішили, що ця сума оформлена неналежним чином. Митники припустили, що футболіст здійснив переміщення коштів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. А саме шляхом поданням митному органу, як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, отриманих незаконним шляхом.

Віктор Циганков потрапив у безвихідну ситуацію. Через це футболіст мав подати довідку про доходи. Згідно з даними, які містяться в ухвалі суду щодо справи Циганкова про декларування валюти, у 2020 році зарплата гравця у Динамо складала 325 500 тисяч доларів. У 2021 році - 36 645 601 гривень, що по офіційному курсу становило більше 1,1 млн євро. Проте суд в підсумку вирішив, що вини Циганкова у цій справі немає.

Варто зазначити, що в рішенні суду немає згадки імені гравця. лише те, що цей футболіст з 2018 до 2022 року був гравцем Динамо і збірної України.

Віктор Циганков у Жироні