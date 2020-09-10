Побил бы и Ломаченко, и Лопеса: обидчик украинца Постола сделал дерзкое заявление
Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамирес считает себя непобедимым. Американец убежден, что ему по силам победить лидеров легкого веса – Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса.
В интервью Fight Hub TV Рамирес заявил, что уже поздно говорить о бое с Ломаченко или Лопесом, ведь он отдалился от легкого веса.
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Разница между легким и первым полусредним весом составляет около двух килограммов. Рамирес убежден, что одолел бы Лопеса и Ломаченко, если бы сражался в легком дивизионе.
Должен сфокусироваться на том, что подсказывает мне мое тело. Если бы говорили о бое с Лопесом год назад, то я бы не спешил со своими делами. Я побил бы и Ломаченко, и Теофимо. Думаю, я слишком силен для них,
– сказал Рамирес.
В то же время Рамирес заявил, что сейчас уже поздно говорить об этих поединках, ведь он планирует подняться в весовой категории.
"Если говорить о сейчас, то я бы дал своему телу вырасти, ведь планирую подниматься в полусредний дивизион", – сказал Рамирес.
Рамирес проигрывал Ломаченко
Видимо, противоречивая победа Рамиреса в бою с украинцем Виктором Постолом повредила его память.
Американец встречался с Василием Ломаченко на чемпионате мира по боксу в 2011 году. Тогда бой завершился убедительной победой украинца со счетом 16:9.
Ломаченко – Рамирес видеообзор боя