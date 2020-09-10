Чемпіон світу за версіями WBC і WBO в першій напівсередній вазі Хосе Рамірес вважає себе непереможним. Американець переконаний, що йому під силу перемогти лідерів легкої ваги – Василя Ломаченка й Теофімо Лопеса.

В інтерв'ю Fight Hub TV Рамірес заявив, що вже пізно говорити про бій з Ломаченком або Лопесом, адже він віддалився від легкої ваги.

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Різниця між легкою і першою напівсередньою вагою складає близько двох кілограмів. Рамірес переконаний, що здолав би Лопеса й Ломаченка, якби бився у легкому дивізіоні.

Повинен сфокусуватися на тому, що підказує мені моє тіло. Якби говорили про бій з Лопесом рік тому, то я б не поспішав зі своїми справами. Я побив би і Ломаченка, і Теофімо. Думаю, я занадто сильний для них,

– сказав Рамірес.

Водночас Рамірес заявив, що зараз уже пізно говорити про ці поєдинки, адже він планує піднятися у ваговій категорії.

"Якщо говорити про зараз, то я б дав своєму тілу вирости, адже планую підійматися у напівсередній дивізіон", – сказав Рамірес.

Рамірес програвав Ломаченку

Мабуть, суперечлива перемога Раміреса в бою з українцем Віктором Постолом зашкодила його пам'яті.

Американець зустрічався з Василем Ломаченком на чемпіонаті світу з боксу у 2011 році. Тоді бій завершився переконливою перемогою українця з рахунком 16:9.

Ломаченко – Рамірес відеоогляд бою