Из-за пандемии и действий "вражеских сил": КНДР не выступит на Олимпиаде-2022

7 января 2022 , 13:39
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Источник:

KCNA

КНДР отказалась от участия в Олимпийских играх в Пекине. Об этом говорится в письме, которое северокорейский Олимпийский комитет направил в Китай.

КНДР отказалась от участия в Играх

В КНДР заявили, что их отсутствие на Олимпиаде-2022 связано с пандемией и действием вражеских сил.

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Мы сообщили, что не сможем принять участие в Олимпийских играх из-за действий вражеских сил и всемирной пандемии,
– говорится в сообщении.

Северная Корея выразила уверенность в проведении Олимпиады-2022.

"Полностью будем способствовать и поддерживать все проекты наших китайских товарищей по подготовке грандиозного и прекрасного Олимпийского праздника", – говорится в письме.

К слову. Спортсмены из КНДР также не выступали на летних Олимпийских играх в Токио.

Бойкот Олимпиады-2022 

  • Уже 5 стран заявили, что не поедут на Игры в Пекин.
  • Сначала об этом сообщили в Соединенных Штатах. Мол, их чиновники не поедут в Китай из-за нарушений прав человека в стране.
  • К США присоединилась Австралия. Премьер-министр страны Скотт Моррисон также обеспокоен "нарушением прав человека" в китайской провинции Синьцзян.
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна присоединилась к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине. Впоследствии о бойкоте Игр объявила Канада.
  • В Японии тоже заверили, что правительственная делегация страны не поедет на Олимпийские игры в Пекине.
Автор: Дарина Жданович