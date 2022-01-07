Из-за пандемии и действий "вражеских сил": КНДР не выступит на Олимпиаде-2022

КНДР отказалась от участия в Олимпийских играх в Пекине. Об этом говорится в письме, которое северокорейский Олимпийский комитет направил в Китай.

КНДР отказалась от участия в Играх

В КНДР заявили, что их отсутствие на Олимпиаде-2022 связано с пандемией и действием вражеских сил.

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Мы сообщили, что не сможем принять участие в Олимпийских играх из-за действий вражеских сил и всемирной пандемии,

– говорится в сообщении.

Северная Корея выразила уверенность в проведении Олимпиады-2022.

"Полностью будем способствовать и поддерживать все проекты наших китайских товарищей по подготовке грандиозного и прекрасного Олимпийского праздника", – говорится в письме.

Бойкот Олимпиады-2022

Уже 5 стран заявили, что не поедут на Игры в Пекин.

Сначала об этом сообщили в Соединенных Штатах. Мол, их чиновники не поедут в Китай из-за нарушений прав человека в стране.

К США присоединилась Австралия. Премьер-министр страны Скотт Моррисон также обеспокоен "нарушением прав человека" в китайской провинции Синьцзян.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна присоединилась к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине. Впоследствии о бойкоте Игр объявила Канада.

В Японии тоже заверили, что правительственная делегация страны не поедет на Олимпийские игры в Пекине.

Спортсмены из КНДР также не выступали на летних Олимпийских играх в Токио.