Безопасность на Олимпиаде-2022

В МОК уверяют, что они работают с китайскими партнерами над безопасностью на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Интересно Япония не будет отправлять чиновников на Олимпийские игры в Пекине

Пособия, основанные на лучших научных рекомендациях, предназначены для работы с развитием постоянно меняющейся ситуации по коронавирусу,

– говорится в сообщении.

В МОК отмечают, что организация ориентируется на опыт других международных спортивных мероприятий, включая успешное проведение летней Олимпиады в Токио, и политику борьбы с коронавирусом, которая сейчас действует в Китае.

"Тестирование перед вылетом, политика вакцинации, система "замкнутого цикла" и регулярное тестирование на месте, являются одними из жизненно важных элементов, которые позволят Играм пройти безопасно", – добавили в МОК.

Кстати. Олимпийские игры 2022 в Пекине состоятся 4 – 20 февраля.