Как из пушки: футболист сборной Венгрии забил удивительный гол со штрафного – видео
Прошел только первый игровой день Лиги наций, а футбольные обозреватели уже "ломают голову" над определением лучшего гола. Превзойти взятие ворот от Александра Зинченко в матче Украина – Швейцария решил венгр Доминик Собослаи.
Накануне Венгрия противостояла Турции в первом туре Лиги наций. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу венгров со счетом 1:0, пишет 24 канал.
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Победу сборной Венгрии принес игрок австрийского "Зальцбурга" Доминик Собослаи. На 80 минуте футболист отметился голом со штрафного.
Особенности гола Собослаи добавляло расстояние, с которого он нанес удар, – примерно 35 метров. Венгр нанес мощный удар по сложной траектории.
Голкиперу турок Чакиру ничего не осталось, как сопроводить гол в свои ворота взглядом. Вишенкой в голе Доминика стало то, что мяч залетел в сетку от каркаса ворот.
Смотрите видео гола Собослаи