Прошел только первый игровой день Лиги наций, а футбольные обозреватели уже "ломают голову" над определением лучшего гола. Превзойти взятие ворот от Александра Зинченко в матче Украина – Швейцария решил венгр Доминик Собослаи.

Накануне Венгрия противостояла Турции в первом туре Лиги наций. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу венгров со счетом 1:0, пишет 24 канал. Смотрите также: Сборная Украины в тяжелом матче победила Швейцарию в элитном дивизионе Лиги наций: видео Победу сборной Венгрии принес игрок австрийского "Зальцбурга" Доминик Собослаи. На 80 минуте футболист отметился голом со штрафного. Особенности гола Собослаи добавляло расстояние, с которого он нанес удар, – примерно 35 метров. Венгр нанес мощный удар по сложной траектории. Голкиперу турок Чакиру ничего не осталось, как сопроводить гол в свои ворота взглядом. Вишенкой в ​​голе Доминика стало то, что мяч залетел в сетку от каркаса ворот. Смотрите видео гола Собослаи Результаты матчей и видео голов первого тура Лиги наций – смотрите по ссылке.