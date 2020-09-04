Минув тільки перший ігровий день Ліги націй, а футбольні оглядачі вже "ламають голову" над визначення найкращого голу. Перевершити взяття воріт від Олександра Зінченка у матчі Україна – Швейцарія вирішив угорець Домінік Собослаї.

Напередодні Угорщина протистояла Туреччині у першому турі Ліги націй. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу угорців з рахунком 1:0, пише 24 канал. Дивіться також: Збірна України у важкому матчі перемогла Швейцарію в елітному дивізіоні Ліги націй: відео Перемогу збірній Угорщині приніс гравець австрійського "Зальцбурга" Домінік Собослаї. На 80 хвилині футболіст відзначився голом зі штрафного. Особливості голу Собослаї додавала відстань, з якої він завдав удару – приблизно 35 метрів. Угорець завдав потужного удару за складною траєкторією. Голкіперу турків Чакіру нічого не залишилося, як супроводити гол у свої ворота поглядом. Вишенькою в голі Домініка стало те, що м'яч залетів у сітку від каркаса воріт. Дивіться відео голу Собослаї Результати матчів та відео голів першого туру Ліги націй – дивіться за посиланням.