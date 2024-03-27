Орк*стан, посмотрите через VPN, как Украина играет на Евро, - Петряк эмоционально обратился к россиянам

Сборная Украины смогла выдать победную серию из двух матчей в рамках плей-офф отбора на Евро-2024 по футболу. 26 марта "сине-желтые" обыграли в ключевом поединке Исландию.

Голы Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика не только принесли победу Украине над Исландией 2:1, но и вывели команду на Евро-2024. Не только футболисты сборной эмоционально отпраздновали выход в финальную часть чемпионата Европы.

Стоит увидеть Капитан сборной Украины вступился за фаната, который выбежал на поле, перед полицией: мощное видео

Петряк: Потом Путин скажет, что РАБзия в финале Евро обыграла Бразилию

Левый вингер житомирского Полесья Иван Петряк мощным спичем обратился к россиянам. Бывший футболист сборной Украины отметил тотальную ложь во враждебной стране, в которую поверят россияне.

Орк*стан, посмотрите через VPN, как Украина играет на Евро, страна пида****в (это без мата, это так в семье принято). Потом Путин скажет, что РАБзия в финале Евро обыграла Бразилию. Алкашам будет повод бухнуть, все остальные схавают, future,

– написал футболист Полесья.

Напомним, что Россия продолжает быть отстранена от престижных международных соревнований по футболу. Зато Украина уже точно сыграет как минимум три поединка в финальной стадии Евро-2024 в Германии. Соперниками команды Сергея Реброва в групповом раунде будут Румыния, Словакия и Бельгия.

Отметим, что Петряк с марта 2024-го выступает в аренде в житомирском Полесье. Его арендное соглашение с "волками" заканчивается в конце текущего сезона-2023/2024. После чего футболист должен вернуться в донецкий Шахтер, с которым у него контракт до конца июня 2026-го.

В футболке дебютанта УПЛ Петряк до сих пор не провел ни одного матча.

Иван Петряк имеет за своей спиной 5 матчей за сборную Украины, за которую дебютировал в марте 2016-го года в товарищеской игре против Кипра (1:0). Вингер в той игре провел один тайм. Последний раз вызывался в национальную команду еще в 2018-м году на матчи Лиги наций, но на поле так и не выходил.