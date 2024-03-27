В соцсети попало видео, как несколько фанатов сборной Украины выбежали на футбольное поле, чтобы поздравить футболистов с победой и выходом на Евро-2024. Двое из болельщиков подбежали по очереди к капитану "сине-желтых" Александру Зинченко, который как раз благодарил трибуны за поддержку, сообщает 24 Канал.
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Зинченко встал на защиту болельщика сборной Украины
Ребята решили воспользоваться возможностью и сделать селфи с левым защитником лондонского Арсенала. Футболист не отказал обоим в фото. Если первому фанату удалось сделать фото и успешно покинуть вроцлавский газон, то второго поймал представитель правоохранительных органов.
Болельщик сделал селфи и попал не в объятия Зинченко, а представителя, который обеспечивал охрану трибун во время матча в Польше. К фанату применили физическую силу. Такое поведение правоохранителя не понравилась капитану сборной Украины, который решил заступиться за парня.
Зинченко пытался выдернуть сторонника "сине-желтых" из рук полицейского и объяснить тому, что так нельзя обращаться с фанатами.
Зинченко встал на защиту фаната, который выскочил на поле: смотрите видео
- Отметим, что Зинченко не вышел в стартовом составе сборной Украины на матч против Исландии. Александр появился на поле на 64-й минуте вместо Руслана Малиновского при счете 1:1. В начале второго тайма Виктор Цыганков сравнял цифры на табло.
- А победный гол "сине-желтых" в последние 10 минут забил Михаил Мудрик, который стал "Львом матча" – 2:1.