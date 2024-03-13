12 марта на официальном сайте Украинской Премьер-лиги состоялись определенные коррективы. В заявке житомирского Полесья появилась фамилия Ивана Петряка, контракт которого принадлежит донецкому Шахтеру (до 30 июня 2026-го).

Читайте также Трансферная бомба: Полесье подписало форварда олимпийской сборной Венесуэлы

Пополнение в стае "волков"

Портал Transfermarkt также позиционирует 29-летнего левого вингера, как футболиста дебютанта УПЛ. "Волки" арендовали Петряка до конца текущего сезона-2023/2024.



Иван Петряк – в заявке Полесья / Скриншот с сайта УПЛ

Клуб из Житомира подтвердил аренду Петряка 13 марта. Футболист будет выступать в команде под культовым 10-м номером. В Полесье не сообщили никакие детали аренды.

Петряк стал игроком Полесья / Фото житомирского клуба

Также недавно стаю "волков" пополнил защитник Василий Кравец, который перебрался из Днепра-1.

К слову. Полесье после 20-ти сыгранных матчей занимает 6-е место в УПЛ-2023/2024, набрав 33 балла. В 21-м туре "волки" будут гостить на поле Оболони (16 марта).

Отметим, что матч против Александрии стал последним для Юрия Калитвинцева на посту главного тренера Полесья. Наставник подал в отставку после плохих выступлений команды в 2024-м году. Теперь "волками" будет руководить Сергей Шищенко, который станет исполняющим обязанности главного тренера.

Что известно об Иване Петряке