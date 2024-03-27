Голи Віктора Циганкова та Михайла Мудрика не лише принесли перемогу Україні над Ісландією 2:1, а й вивели команду на Євро-2024. Не лише футболісти збірної емоційно відсвяткували вихід у фінальну частину чемпіонату Європи.

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Петряк: Потім Путін скаже, що РАБзія у фіналі Євро обіграла Бразилію

Лівий вінгер житомирського Полісся Іван Петряк потужним спічем звернувся до росіян. Колишній футболіст збірної України наголосив на тотальній брехні у ворожій країні, у яку повірять росіяни.

Орк*стан, подивитесь через VPN, як Україна грає на Євро, країна піда****в (це без матюків, це так в родині прийнято). Потім Путін скаже, що РАБзія у фіналі Євро обіграла Бразилію. Алкашам буде привід бухнути, всі інші схавають, future,

– написав футболіст Полісся.

Нагадаємо, що Росія продовжує бути відсторонена від престижних міжнародних змагань із футболу. Натомість Україна вже точно зіграє щонайменше три поєдинки у фінальній стадії Євро-2024 у Німеччині. Суперниками команди Сергія Реброва у груповому раунді будуть Румунія, Словаччина та Бельгія.

До слова. Іван Петряк має за своєю спиною 5 матчів за збірну України, за яку дебютував у березні 2016-го року у товариській грі проти Кіпру (1:0). Вінгер у тій грі провів один тайм. Востаннє викликався у національну команду ще у 2018-му році на матчі Ліги націй, але на поле так і не виходив.