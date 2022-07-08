Это не улучшит его репутацию

30-летний центрбек может перебраться в Бохум, выступающий в немецкой Бундеслиге. Клуб заинтересован в аренде Ивана Ордеца из московского Динамо.

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Пока между сторонами продолжаются переговоры. Если команды ударят по рукам, то Ордец удастся хотя бы чуть-чуть поиграть в нормальном чемпионате. Но это никак не исправит его репутацию и не подойдет из выгребной ямы.

В сезоне-2021/2022 Бохум занял лишь 13 место в таблице Бундеслиги.

Бывший его одноклубник в Заре Артем Громов заявлял, что Ордец не может покинуть московское Динамо, которое "запело" сумасшедшую сумму, если Иван захочет досрочно расторгнуть контракт.

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Центральный защитник выступает за московский клуб с 2019 года. После такого перехода Иван закрыл перед собой "дверь" в сборную Украины.

В последнем сезоне провел 19 матчей, в которых отличился голом.

С 24 февраля Ордец не осудил агрессию страны, в которой выступает до сих пор. Иван только изложил пост в инстаграмме о родной Волновахе. Украинские болельщики осудили молчание футболиста. Поэтому Ордец совершил трусливый поступок – закрыл свой инстаграмм от людей, которые на него не подписаны.

Недавно Ордец впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину вышел на футбольное поле в контрольном спарринге против Рубина.

Хотя Роман Яремчук рассказал, что понаслышке знает, что Иван солидно помогает украинской армии. Но это только понаслышке.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с малой буквы, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.