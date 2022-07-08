Це не покращить його репутацію
30-річний центрбек може перебратись у Бохум, який виступає у німецькій Бундеслізі. Клуб зацікавлений в оренді Івана Ордець із московського Динамо.
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Наразі між сторонами тривають перемовини. Якщо команди вдарять по руках, то Ордець вдасться хоча б трохи пограти у нормальному чемпіонаті. Але це аж ніяк вже не виправить його репутацію та не підійме його з вигрібної ями.
У сезоні-2021/2022 Бохум посів лише 13-те місце у таблиці Бундесліги.
Колишній його одноклубник у Зорі Артем Громов заявляв, що Ордець не може покинути московське Динамо, яке "заспівало" шалену суму, якщо Іван захоче достроково розірвати контракт.
Ордець продовжує "годувати" економіку росії
- Центральний захисник виступає за московський клуб із 2019-го року. Після такого переходу Іван закрив перед собою "двері" у збірну України.
- В останньому сезоні провів 19 матчів, у яких відзначився голом.
- Від 24 лютого Ордець не засудив агресію країни, у якій виступає до сьогодні. Іван лише виклав пост в інстаграмі про рідну Волноваху. Українські уболівальники засудили мовчання футболіста. Тому Ордець зробив боягузливий вчинок – закрив свій інстаграм від людей, які на нього не підписані.
- Нещодавно Ордець вперше від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну вийшов на футбольне поле у контрольному спарингу проти Рубіна.
- Хоча Роман Яремчук розповів, що з чуток знає, що Іван солідно допомагає українській армії. Але це лише з чуток.