Иван Струк выиграл конкуренцию на просмотре у других девяти юных футболистов. На просмотре был сын легенды украинского футбола Андрея Шевченко. Струк подписал контракт с "аристократами" на 2 года.
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Достижения украинца
Парень выступает на позиции полузащитника. На просмотре в лондонском клубе Струк конкурировал еще с девятью перспективами футболистами. Но Челси предложил контракт только Ивану. Интересно, что на просмотре вместе со Струком был и 16-летний Кристиан Шевченко, второй сын обладателя Золотого мяча, но пробиться в состояние Челси ему не удалось. На церемонии заключения контракта присутствовала семья Ивана Струка.
Что известно об Иване Струке
- Иван Струк уроженец города Черткова Тернопольской области.
- Сам же мальчик, проживающий в Англии, походит из футбольной семьи.
- Дедушка и отец Ивана в свое время выступали за чертковский Кристалл и тернопольскую Ниву.
- Более того, дедушка Ивана Струка трижды становился обладателем кубка СССР "Золотой Колосс" среди сельских команд в составе Колоса из Бучача.