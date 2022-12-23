Иван Струк выиграл конкуренцию на просмотре у других девяти юных футболистов. На просмотре был сын легенды украинского футбола Андрея Шевченко. Струк подписал контракт с "аристократами" на 2 года.

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Достижения украинца

Парень выступает на позиции полузащитника. На просмотре в лондонском клубе Струк конкурировал еще с девятью перспективами футболистами. Но Челси предложил контракт только Ивану. Интересно, что на просмотре вместе со Струком был и 16-летний Кристиан Шевченко, второй сын обладателя Золотого мяча, но пробиться в состояние Челси ему не удалось. На церемонии заключения контракта присутствовала семья Ивана Струка.

Что известно об Иване Струке