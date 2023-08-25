Бывший полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко наконец-то нашел команду. Игрок принадлежит Аталанте, но в планы Джанпьеро Гасперини не входит.

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Украинец продолжит свои выступления именно в Серии А. Официальный сайт Эмполи объявил, что Коваленко перешел в их команду на правах аренды. Хавбек выступит под 8 номером.

Срок действия договора рассчитан на год. После его окончания "синие" получат возможность выкупить контракт украинца. Сам Виктор уже поздоровался с фанатами Эмполи.

Привет, парни. Я – Виктор Коваленко, и я рад быть с вами. До встречи,

– заявил украинец.

История Виктора Коваленко

Виктор родился в Херсоне, но воспитывался в Шахтерской академии. С юношеской командой дончан в 2015 году хавбек вышел в финал Юношеской лиги УЕФА.

За взрослую команду "горняков" футболист выступал с 2015 по 2021 годы и забил 32 мяча в 200 матчах. Виктор помог Шахтеру выиграть по четыре чемпионства и Кубка, а также два Суперкубка Украины.

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Зимой 2021 года Аталанта приобрела его у дончан за 700 тысяч евро, но в составе бергамасков Коваленко провел всего один матч. Последние два сезона Виктор играл в аренде в Специи, но не поразил – 1 гол и 5 ассистистов в 47 играх.

Кроме этого, в 2016 году футболист дебютировал за сборную Украины, но уже два года не вызывался в ее состав. Суммарно Коваленко наиграл 33 матча за "сине-желтых".