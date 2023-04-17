15-летний украинский голкипер Артем Залога стал чемпионом Бундеслиги U-17 в составе Арминии из Билефельда. Юный вратарь покинул Украину из-за войны, которую развязала Россия на территории нашей дрежавы.

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Юный чемпион

В финале команда Артема Залоги смогла обыграть Вольфсбург со счетом 2:1, что и подарило Арминии титул чемпиона юношеской Бундеслиги. На награждение своей команды чемпионским титулом молодой вратарь вышел с украинским флагом на плечах.

Залог оказался в Германии год назад как беженец. До этого юный вратарь учился в Академии Днепра. Залог был принят в команду из пригорода Билефельда, в начале 2023 года, где его заметили скауты Арминии. 15-летний голкипер не знал ни слова ни на немецком, ни на английском языках. Однако Залог смог довольно быстро адаптироваться в новой стране. Сначала он попал в команду U-16, затем U-17, где и сумел завоевать место в основном составе.

Армения с титулом чемпиона Бундеслиги U-17 / инсграмм немецкого коллектива

Видео триумфа "синих":