Украинские звезды футбола на экспорт: итоги трансферной зимы 2023 в УПЛ

1 марта в Украине официально закрылось зимнее трансферное окно. С каким кадровым потенциалом подошли украинские клубы к старту второго круга чемпионата, читайте в итоговом материале.

Трансферная зима 2022/23 вошла в историю украинского футбола. Эпопея с переездом Михаила Мудрика на Туманный Альбион держала в напряжении всю футбольную Европу. Какие из украинских команд получили усиление, а кто, наоборот, ослабил свой состав, читайте в материале 24 канала.

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Жоау Пеглоу / сайт Шахтера

Днепр-1

Зимний чемпион УПЛ Днепр-1 активно провел зимнюю трансферную компанию. Днепряне отпустили игроков ротации, которые не делали погоду в команде, а на их место подписали несколько интересных футболистов. Новичками клуба стали чемпион мира среди команд U-17 бразилец Жоау Пеглоу, участник ЧМ-2022 костариканец Матаррита, а также ряд игроков Металлиста. Лидер чемпионской гонки сохранил своего лучшего бомбардира Артема Довбика, а это самое большое достижение клуба в трансферное окно.

Пришли: з Рональд Матаррита (Цинциннати), з Хайнер (Азуриз), з Александр Каплиенко (Металлист, аренда), з Виталий Федорив (Металлист), п Евгений Пасич (Верес), п Вячеслав Танковский (Металлист, аренда), п Евгений Подлепенец (Металлист, аренда), п Жоау Пеглоу (Интернасьональ, аренда)

з Рональд Матаррита (Цинциннати), з Хайнер (Азуриз), з Александр Каплиенко (Металлист, аренда), з Виталий Федорив (Металлист), п Евгений Пасич (Верес), п Вячеслав Танковский (Металлист, аренда), п Евгений Подлепенец (Металлист, аренда), п Жоау Пеглоу (Интернасьональ, аренда) Пошли: в Валерий Юрчук (Львов, аренда), з Габриэл Бусанелло (Шапекоэнсе, завершение аренды), з Сергей Логинов (Александрия, аренда), п Сергей Горбунов (Карпаты, аренда), н Артем Громов (АЕК Ларнака)

Дмитрий Ризнык / сайт Шахтера

Шахтер

"Горняки" всколыхнули трансферный рынок Европы продав Михаила Мудрика за 100 миллионов евро (вместе с бонусами) в лондонский Челси. Вингер стал наибольшей утратой Шахтера. Донецкий клуб вернул в свои ряды ветерана Ярослава Ракицкого и пригласил несколько молодых игроков на перспективу. Также стоит отметить подписание голкипера Ворсклы Ризныка, которого готовят на смену Трубину.

Пришли: в Дмитрий Ризнык (Ворскла, 3 млн евро), с Георгий Гочолейшвили (Сабуртало, 1 млн евро), с Ярослав Ракицкий (Адана Демирспор), г. Хусрав Тоиров (Атырау), н Кевин Келси (Бостон Ривер, 1 млн евро), н Андрей Борячук (Металлист 1925, возврат из аренды)

в Дмитрий Ризнык (Ворскла, 3 млн евро), с Георгий Гочолейшвили (Сабуртало, 1 млн евро), с Ярослав Ракицкий (Адана Демирспор), г. Хусрав Тоиров (Атырау), н Кевин Келси (Бостон Ривер, 1 млн евро), н Андрей Борячук (Металлист 1925, возврат из аренды) Ушли: з Сергей Кривцов (Интер Майами), п Михаил Мудрик (Челси, 70 млн евро), н Андрей Кулаков (Александрия), н Оларенважу Кайоде (Умраниеспор)

Решат Рамадани / сайт Динамо

Динамо

Киевское Динамо в зимнее окно потеряло двух лидеров – Виктора Цыганкова и Илью Забарного. Кроме того, в аренду пошли Артем Беседин, Томаш Кендзера и Никита Бурда. Команду преимущественно пополнили находившиеся в аренде собственные футболисты. Единственным полноценным трансфером на вход стал македонский хавбек Решат Рамадани. Безусловно, потери "бело-синих" очень серьезны и выдержать чемпионскую борьбу подопечным Луческу будет крайне сложно.

Пришли: з Максим Дячук (Александрия, возврат из аренды), п Назар Волошин (Кривбасс, возвращение из аренды), п Богдан Леднев (Фехервар, возврат из аренды), п Решат Рамадани (Шкендия, 250 тыс евро), н Эрик Рамирес (Слован, возврат из аренды)

з Максим Дячук (Александрия, возврат из аренды), п Назар Волошин (Кривбасс, возвращение из аренды), п Богдан Леднев (Фехервар, возврат из аренды), п Решат Рамадани (Шкендия, 250 тыс евро), н Эрик Рамирес (Слован, возврат из аренды) Ушли: з Томаш Кендзера (ПАОК, аренда), з Илья Забарный (Борнмут, 22.7 млн евро), з Никита Кравченко (Колос, аренда), з Никита Бурда (Заря, аренда), п Виктор Цыганков (Жирона, 5 млн евро), н Артем Беседин (Омония, аренда), н Владислав Кулач (Зира)

Новички Зари: Бурда, Герреро и Полегенько/ коллаж 24 канала

Заря

Луганский клуб в трансферной политике традиционно сделал ставку на аренду игроков Динамо и Шахтера. Также стоит отметить появление трио чемпионов мира U20 Хахлева, Кучерука и Дришлюка. А также экзотического нападающего Эдуардо Герреро из Панамы. Покинули Зорю преимущественно игроки ротации. А вот ситуация с Олегом Данченко может вызывать беспокойство. Лучший игрок Зари в осенней части чемпионата на сборах пережил остановку сердца и теперь неизвестно, сможет ли вернуться в строй.

Пришли: в Владислав Кучерук (свободный агент), з Виталий Мороховец (Ворскла U19), з Павел Полегенько (Львов), з Никита Бурда (Динамо, аренда), п Алексей Хахлев (Минай), п Кирилл Дришлюк (Александрия), н Денис Почапский (Хойроце U1 Маккаби Т-А, аренда), н Владислав Погорелый (Шахтер U19, аренда)

в Владислав Кучерук (свободный агент), з Виталий Мороховец (Ворскла U19), з Павел Полегенько (Львов), з Никита Бурда (Динамо, аренда), п Алексей Хахлев (Минай), п Кирилл Дришлюк (Александрия), н Денис Почапский (Хойроце U1 Маккаби Т-А, аренда), н Владислав Погорелый (Шахтер U19, аренда) Ушли: в Никита Шевченко (Александрия), п Кристиан (Младост), п Максим Лунев (Кривбасс), п Николай Михайленко (Динамо, завершение аренды), п Ахмед Алибеков (Львов, аренда), н Данило Алефиренко (Черноморец)

Андрей Кулаков / сайт Александрии

Александрия

"Горожане" зимой неожиданно назначили главным тренером команды Руслана Ротаня, который теперь объединяет три должности. И это может стать самой большой проблемой команды. Относительно приобретений Александрия взяла в аренду молодых игроков Динамо и Шахтера, а также опытного вратаря Никиту Шевченко и защитника Сергея Логинова. Костяк команды полностью сохранился, а покинули Александрию футболисты, имевшие недостаточную игровую практику.

Пришли: в Никита Шевченко (Заря), з Сергей Логинов (Днепр-1, аренда), з Роман Савченко (Шахтер U19, аренда), п Николай Михайленко (Динамо, аренда), п Кирилл Сигеев (Шахтер U19, аренда), н Андрей Кулаков (Шахтер)

в Никита Шевченко (Заря), з Сергей Логинов (Днепр-1, аренда), з Роман Савченко (Шахтер U19, аренда), п Николай Михайленко (Динамо, аренда), п Кирилл Сигеев (Шахтер U19, аренда), н Андрей Кулаков (Шахтер) Ушли: в Олег Билык (Ингулец), з Максим Дячук (Динамо, завершение аренды), з Александр Мельник (Минай, аренда), п Денис Костышин (Эль-Пасо), п Кирилл Дришлюк (Заря), п Александр Демченко (Черноморец), п Артур Авагимян (Черноморец, аренда)

Никита Кравченко / сайт Колоса

Колос

Ковалевцы не проявили активности во время трансферного окна, взяв в аренду только Никиту Кравченко из Динамо. Покинул команду ветеран Евгений Задоя, а также арендованный Денис Кузик. Впрочем, эти потери не должны отразиться на потенциале команды.

Пришли: з Никита Кравченко (Динамо, аренда)

з Никита Кравченко (Динамо, аренда) Ушли: з Денис Кузик (Динамо, завершение аренды), п Евгений Задоя (Черноморец), п Андрей Соловьев (Диназ, аренда)

Рикардо Лопес – обладатель Кубка чемпионов Азии / сайт Ворсклы

Ворскла

Команда Виктора Скрипника лишилась балласта в виде легионеров Тотре и Толи, а также игроков ротации, отданных в аренду в Ингулец. Наибольшей утратой ворсклян стал переход в Шахтер Дмитрия Ризныка. Усиление Скрипник получил благодаря возвращению Кане, а также подписанию титулованного бразильского форварда Рикардо Лопеса.

Пришли: в Иван Пономаренко (Львов), з Лукас Рамирес (Жувентуде), з Ибрагим Кане (Циндао Чжуннен, возврат из аренды), н Рикардо Лопес (Юнайтед Чиба)

в Иван Пономаренко (Львов), з Лукас Рамирес (Жувентуде), з Ибрагим Кане (Циндао Чжуннен, возврат из аренды), н Рикардо Лопес (Юнайтед Чиба) Ушли: в Дмитрий Ризнык (Шахтер, 3 млн евро), з Джоко Зайков (Университет), з Максим Мельничук (Ингулец), п Эннур Тотре (Шкендия, аренда), п Ардит Толи (Торпедо К, аренда), п Юрий Козыренко (Ингулец)

Металлист 1925

Наибольшей потерей харьковчан стал вернувшийся к Шахтеру форвард Андрей Борячук. Частичной компенсацией должен стать воспитанник "горняков" Абдулла Абдуллаев, но он еще не играл на взрослом уровне.

Пришли: п Абдулла Абдуллаев (свободный агент)

п Абдулла Абдуллаев (свободный агент) Ушли: п Артем Дудик (свободный агент), н Илья Зубков (свободный агент), н Андрей Борячук (Шахтер, завершение аренды)

Четверка новичков Кривбасса / сайт ФК Кривбасс

Кривбасс

Юрий Вернидуб усилил команду чемпионом мира U20 Данилом Бескоровайным, а также экс-игроком Зари Максимом Луневым. Наибольшей потерей стало возвращение в Динамо Назара Волошина, ярко проявившего себя в первом круге.

Пришли: з Даниил Бескоровайный (ДАК 1904, 150 тыс евро), п Максим Лунев (Заря), п Клим Приходько (Шахтер U-19), п Жан-Морель По (Исмаили, аренда)

з Даниил Бескоровайный (ДАК 1904, 150 тыс евро), п Максим Лунев (Заря), п Клим Приходько (Шахтер U-19), п Жан-Морель По (Исмаили, аренда) Ушли: з Иван Зотько (свободный агент), з Драган Ловрич (свободный агент), п Назар Волошин (Динамо, завершение аренды), н Алексей Хобленко (Карпаты, аренда)

Верес

Ровенская команда провела точечную селекцию, усилив отдельные позиции. Верес покинули несколько опытных футболистов, среди которых стоит выделить Евгения Пасича.

Пришли: з Денис Балан (свободный агент), з Даниил Хондак (Горняк-Спорт), з Александр Маткобожик (свободный агент), п Андрей Близниченко (Ингулец), п Владислав Тишининов (Нефтяник)

з Денис Балан (свободный агент), з Даниил Хондак (Горняк-Спорт), з Александр Маткобожик (свободный агент), п Андрей Близниченко (Ингулец), п Владислав Тишининов (Нефтяник) Ушли: з Роман Мирошник (Паневежис), п Сергей Шестаков (ЛНЗ), п Евгений Пасич (Днепр-1, 150 тыс евро), п Михаил Сергийчук (Буковина)

Металлист

"Желто-синие" окончательно превратились в фарм-клуб Днепра-1. Зимой в команду Кучера перешли четыре лидера Металлиста. Кроме того, харьковчан покинули опытные Рыбка и Кныш. Команду пополнили два хорошо известных украинских болельщика футболиста – Владислав Наумец и Богдан Бойчук. А также несколько молодых игроков из Первой лиги и дуэт малоизвестных легионеров.

Пришли: в Даниил Ермолов (Кремень, аренда), з Пати Малумандсоко (Аполлон Понту), з Самуэль (Сан-Жозе), з Александр Николишин (Горняк-Спорт), п Владислав Наумец (Черноморец), п Богдан Бойчук (Движение)

в Даниил Ермолов (Кремень, аренда), з Пати Малумандсоко (Аполлон Понту), з Самуэль (Сан-Жозе), з Александр Николишин (Горняк-Спорт), п Владислав Наумец (Черноморец), п Богдан Бойчук (Движение) Ушли: в Александр Рыбка (Львов), з Александр Каплиенко (Днепр-1, аренда), з Виталий Федорив (Днепр-1), п Вячеслав Танковский (Днепр-1, аренда), п Евгений Подлепенец (Днепр-1, аренда), п Данило Кныш (Карпаты, аренда)

Рух

Философия львовского клуба состоит в воспитании собственных футболистов. А потому зимой Рух был малоактивным на трансферном рынке. Команду покинул Богдан Бойчук, а пополнили два бразильца: Джеферсон и Эдсон (возвратился из аренды).

Пришли: з Джеферсон Виннисиус (Гремио Б), п Эдсон (Атлетико Гояниенсе, возврат из аренды)

з Джеферсон Виннисиус (Гремио Б), п Эдсон (Атлетико Гояниенсе, возврат из аренды) Ушли: п Богдан Бойчук (Металлист)

Минай

Закарпатцев покинули два лидера команды – Алексей Хахлев и Эльдар Кулиев. Пополнили команду несколько молодых игроков, а также футболисты с опытом выступлений в УПЛ.

Пришли: з Александр Мельник (Александрия, аренда), з Андрей Булеза (Шахтер U19, аренда), п Михаил Гечев (Зимбру), п Михаил Шишко (Львов), п Сергей Петько (Черноморец)

з Александр Мельник (Александрия, аренда), з Андрей Булеза (Шахтер U19, аренда), п Михаил Гечев (Зимбру), п Михаил Шишко (Львов), п Сергей Петько (Черноморец) Ушли: п Алексей Хахлев (Заря), п Эльдар Кулиев (Зира, 100 тыс евро), п Дмитрий Касимов

Ингулец

Команду из Петрово зимой возглавил известный украинский тренер Сергей Ковалец. Ингулец получил серьезное усиление вратарской позициив лице Олега Билыка. Также новичками команды стала группа арендованных игроков из Ворсклы. Несмотря на то, что серьезных потерь у команды нет, сохранить прописку в элите Ингульцу будет очень тяжело.

Пришли: в Олег Билык (Александрия), з Максим Мельничук (Ворскла), п Юрий Козыренко (Ворскла), п Олег Осипенко (Калув)

в Олег Билык (Александрия), з Максим Мельничук (Ворскла), п Юрий Козыренко (Ворскла), п Олег Осипенко (Калув) Ушли: в Даниил Кучер (УТА Арад), з Тарас Сакив (Карпаты), п Андрей Близниченко (Верес)

Артур Авагимян вернулся в Одессу / сайт Черноморца

Черноморец

"Моряков" зимой покинула большая группа игроков. Взамен им Роман Григорчук пригласил достаточно известных футболистов, среди которых выделяются Артур Авагимян, Евгений Задоя, Александр Демченко и Александр Васильев. Учитывая опыт наставника, а также кадровый потенциал Черноморца, можно надеяться на сохранение прописки в УПЛ.

Пришли: з Лука Гучек (Радомлье), п Евгений Задоя (Колос), п Александр Васильев (Львов), п Александр Демченко (Александрия), п Гай Хадида (Сакарьяспор), п Артур Авагимян (Александрия, аренда), н Данило Алефиренко (Заря)

з Лука Гучек (Радомлье), п Евгений Задоя (Колос), п Александр Васильев (Львов), п Александр Демченко (Александрия), п Гай Хадида (Сакарьяспор), п Артур Авагимян (Александрия, аренда), н Данило Алефиренко (Заря) Пошли: з Сергей Суханов (Оболонь), з Манджрекар Джеймс, з Сергей Петько (Минай), п Иван Литвиненко (Динамо Б), п Реальдо Фили, п Сергей Кравченко (завершил карьеру), п Иван Бобко (Карпаты, аренда), п Владислав Наумец (Металлист), н Кевин Кубемба

Новички Львова / сайт ФК Львов

Львов

Аутсайдер чемпионата изменил свой состав практически на 90 процентов, пригласив сразу 14 новых футболистов. Среди новичков "сине-золотых львов" есть хорошо знакомые лица (Рыбка, Эсеола, Дитятьев), так и большая группа легионеров. Удастся ли Олегу Дулубу привести весь этот разношерстный состав к общему знаменателю – неизвестно. Поскольку новую команду придется строить по ходу чемпионата. Впрочем, белорусский специалист славится умением работать в кризисных ситуациях.