Трансферна зима 2022/23 увійшла в історію українського футболу. Епопея з переїздом Михайла Мудрика на Туманний Альбіон тримала у напрузі всю футбольну Європу. Які з українських команд отримали підсилення, а хто навпаки послабив свій склад, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Жоау Пеглоу / сайт Шахтаря

Дніпро-1

Зимовий чемпіон УПЛ Дніпро-1 активно провів зимову трансферну компанію. Дніпряни відпустили гравців ротації, які не робили погоду, а натомість підписали кілька цікавих футболістів. Новачками клубу стали чемпіон світу серед команд U-17 бразилец Жоау Пеглоу, учасник ЧС-2022 костариканець Матарріта, а також низка гравців Металіста. Лідер чемпіонських перегонів зберіг свого найкращого бомбардира Артема Довбика, а це найбільший здобуток клубу в трансферне вікно.

Прийшли: з Рональд Матарріта (Цинциннаті), з Хайнер (Азуріз), з Олександр Каплієнко (Металіст, оренда), з Віталій Федорів (Металіст), п Євген Пасіч (Верес), п В'ячеслав Танковський (Металіст, оренда), п Євген Підлепенець (Металіст, оренда), п Жоау Пеглоу (Інтернасьональ, оренда)

з Рональд Матарріта (Цинциннаті), з Хайнер (Азуріз), з Олександр Каплієнко (Металіст, оренда), з Віталій Федорів (Металіст), п Євген Пасіч (Верес), п В'ячеслав Танковський (Металіст, оренда), п Євген Підлепенець (Металіст, оренда), п Жоау Пеглоу (Інтернасьональ, оренда) Пішли: в Валерій Юрчук (Львів, оренда), з Габріел Бусанелло (Шапекоенсе, завершення оренди), з Сергій Логінов (Олександрія, оренда), п Сергій Горбунов (Карпати, оренда), н Артем Громов (АЕК Ларнака)

Дмитро Різник / сайт Шахтаря

Шахтар

"Гірники" сколихнули трансферний ринок Європи продавши Михайла Мудрика за 100 мільйонів євро (разом з бонусами) у лондонський Челсі. Вінгер став найбільшою втратою Шахтаря. Натомість донецький клуб повернув до своїх лав ветерана Ярослава Ракіцького та запросив кілька молодих гравців на перспективу. Також варто відзначити підписання голкіпера Ворскли Різника, якого готують на зміну Трубіну.

Прийшли: в Дмитро Різник (Ворскла, 3 млн євро), з Георгій Гочолейшвілі (Сабуртало, 1 млн євро), з Ярослав Ракіцький (Адана Демірспор), п Хусрав Тоіров (Атирау), н Кевін Келсі (Бостон Рівер, 1 млн євро), н Андрій Борячук (Металіст 1925, повернення з оренди)

в Дмитро Різник (Ворскла, 3 млн євро), з Георгій Гочолейшвілі (Сабуртало, 1 млн євро), з Ярослав Ракіцький (Адана Демірспор), п Хусрав Тоіров (Атирау), н Кевін Келсі (Бостон Рівер, 1 млн євро), н Андрій Борячук (Металіст 1925, повернення з оренди) Пішли: Сергій Кривцов (Інтер Майамі), Михайло Мудрик (Челсі, 70 млн євро), Андрій Кулаков (Олександрія), Оларенважу Кайоде (Умранієспор)

Решат Рамадані / сайт Динамо

Динамо

Київське Динамо у зимове вікно втратило двох лідерів – Віктора Циганкова та Іллю Забарного. Крім того, в оренду пішли Артем Бєсєдін, Томаш Кендзьора та Микита Бурда. Команду переважно поповнили власні футболісти, які перебували у оренді. Єдиним повноцінним трансфером на вхід став македонський хавбек Решат Рамадані. Безперечно, втрати "біло-синіх" дуже серйозні і витримати чемпіонську боротьбу підопічним Луческу буде вкрай важко.

Прийшли: з Максим Дячук (Олександрія, повернення з оренди), п Назар Волошин (Кривбас, повернення з оренди), п Богдан Лєднєв (Фехервар, повернення з оренди), п Решат Рамадані (Шкендія, 250 тис євро), н Ерік Рамірес (Слован, повернення з оренди)

з Максим Дячук (Олександрія, повернення з оренди), п Назар Волошин (Кривбас, повернення з оренди), п Богдан Лєднєв (Фехервар, повернення з оренди), п Решат Рамадані (Шкендія, 250 тис євро), н Ерік Рамірес (Слован, повернення з оренди) Пішли: з Томаш Кендзьора (ПАОК, оренда), з Ілля Забарний (Борнмут, 22.7 млн євро), з Микита Кравченко (Колос, оренда), з Микита Бурда (Зоря, оренда), п Віктор Циганков (Жирона, 5 млн євро), н Артем Бєсєдін (Омонія, оренда), н Владислав Кулач (Зіра)

Новачки Зорі: Бурда, Герреро та Полегенько/ коллаж 24 каналу

Зоря

Луганський клуб у трансферній політиці традиційно зробив ставку на оренді гравців Динамо та Шахтаря. Також варто відзначити появу тріо чемпіонів світу U20 Хахльова, Кучерука та Дришлюка. А також екзотичного панамського форварда Едуардо Герреро. Покинули Зорю переважно гравці ротації. А от ситуація з Олегом Данченком викликає занепокоєння. Найкращий гравець Зорі в осінній частині чемпіонату на зборах пережив зупинку серця і тепер невідомо чи зможе повернутися в стрій.

Прийшли: Владислав Кучерук (вільний агент), Віталій Мороховець (Ворскла U19), Павло Полегенько (Львів), Микита Бурда (Динамо, оренда), Олексій Хахльов (Минай), Кирило Дришлюк (Олександрія), Денис Почапський (Хойніце U19), Едуардо Герреро (Маккабі Т-А, оренда), Владислав Погорілий (Шахтар U19, оренда)

Владислав Кучерук (вільний агент), Віталій Мороховець (Ворскла U19), Павло Полегенько (Львів), Микита Бурда (Динамо, оренда), Олексій Хахльов (Минай), Кирило Дришлюк (Олександрія), Денис Почапський (Хойніце U19), Едуардо Герреро (Маккабі Т-А, оренда), Владислав Погорілий (Шахтар U19, оренда) Пішли: Микита Шевченко (Олександрія), Крістіан (Младост), Максим Луньов (Кривбас), Микола Михайленко (Динамо, завершення оренди), Ахмед Алібеков (Львів, оренда), Данило Алефіренко (Чорноморець)

Андрій Кулаков / сайт Олександрії

Олександрія

"Містяни" взимку несподівано призначили головним тренером команди Руслана Ротаня, який тепер поєднує три посади. І це може стати найбільшою проблемою команди. Щодо придбань, то Олександрія взяла в оренду молодих гравців Динамо і Шахтаря, а також досвідченого воротаря Микиту Шевченка та захисника Сергія Логінова. Кістяк команди повністю зберігся, а залишили Олександрію футболісти, які мали недостатню ігрову практику.

Пришли: Микита Шевченко (Зоря), Сергій Логінов (Дніпро-1, оренда), Роман Савченко (Шахтар U19, оренда), Микола Михайленко (Динамо, оренда), Кирило Сігеєв (Шахтар U19, оренда), Андрій Кулаков (Шахтар)

Микита Шевченко (Зоря), Сергій Логінов (Дніпро-1, оренда), Роман Савченко (Шахтар U19, оренда), Микола Михайленко (Динамо, оренда), Кирило Сігеєв (Шахтар U19, оренда), Андрій Кулаков (Шахтар) Пішли: Олег Білик (Інгулець), Максим Дячук (Динамо, завершення оренди), Олександр Мельник (Минай, оренда), Денис Костишин (Ель-Пасо), Кирило Дришлюк (Зоря), Олександр Демченко (Чорноморець), Артур Авагімян (Чорноморець, оренда)

Микита Кравченко / сайт Колоса

Колос

Ковалівці не проявили активності під час трансферного вікна, взявши в оренду лише Микиту Кравченка з Динамо. Залишив команду ветеран Євген Задоя, а також орендований Денис Кузик. Втім, ці втрати не повинні позначитися на потенціалі команди.

Прийшли: Микита Кравченко (Динамо, оренда)

Микита Кравченко (Динамо, оренда) Пішли: Денис Кузик (Динамо, завершення оренди), Євген Задоя (Чорноморець), Андрій Соловйов (Діназ, оренда)

Рікардо Лопес – володар Кубка чемпіонів Азії / сайт Ворскли

Ворскла

Команда Віктора Скрипника позбулася баласту у вигляді легіонерів Тотре і Толі, а також гравців ротації, яких віддали в оренду в Інгулець. Найбільшою втратою ворсклян став перехід до Шахтаря Дмитра Різника. Посилення Скрипник отримав завдяки поверненню Кане, а також підписанню титулованого бразильського форварда Рікардо Лопеса.

Прийшли: Іван Пономаренко (Львів), Лукас Рамірес (Жувентуде), Ібрагім Кане (Циндао Чжуннен, повернення з оренди), Рікардо Лопес (Юнайтед Чіба)

Іван Пономаренко (Львів), Лукас Рамірес (Жувентуде), Ібрагім Кане (Циндао Чжуннен, повернення з оренди), Рікардо Лопес (Юнайтед Чіба) Пішли: Дмитро Різник (Шахтар, 3 млн євро), Джоко Зайков (Університатя), Максим Мельничук (Інгулець), Еннур Тотре (Шкендія, оренда), Ардіт Толі (Торпедо К, оренда), Юрій Козиренко (Інгулець)

Металіст 1925

Найбільшою втратою харків'ян став форвард Андрій Борячук, який повернувся до Шахтаря. Частковою компенсацією повинен стати вихованець "гірників" Абдулла Абдуллаєв, але він ще не грав на дорослому рівні.

Прийшли: Абдулла Абдуллаєв (вільний агент)

Абдулла Абдуллаєв (вільний агент) Пішли: Артем Дудік (вільний агент), Ілля Зубков (вільний агент), Андрій Борячук (Шахтар, завершення оренди)

Четвірка новачків Кривбаса / сайт ФК Кривбас

Кривбас

Юрій Вернидуб підсилив команду чемпіоном світу U20 Данилом Бескоровайним, а також ексгравцем Зорі Максимом Луньовим. Найбільшої втратою стало повернення до Динамо Назара Волошина, який яскраво себе проявив у першому колі.

Прийшли: Данило Бескоровайний (ДАК 1904, 150 тис євро), Максим Луньов (Зоря), Клим Приходько (Шахтар U-19), Жан-Морель По (Ісмаїлі, оренда)

Данило Бескоровайний (ДАК 1904, 150 тис євро), Максим Луньов (Зоря), Клим Приходько (Шахтар U-19), Жан-Морель По (Ісмаїлі, оренда) Пішли: Іван Зотько (вільний агент), Драган Ловріч (вільний агент), Назар Волошин (Динамо, завершення оренди), Олексій Хобленко (Карпати, оренда)

Верес

Рівненська команда провела точкову селекцію, підсиливши окремі позиції. Верес покинули кілька досвідчених футболістів, серед яких варто виокремити Євгена Пасіча.

Прийшли: Денис Балан (вільний агент), Данило Хондак (Гірник-Спорт), Олександр Маткобожик (вільний агент), Андрій Блізніченко (Інгулець), Владислав Тишинінов (Нафтовик)

Денис Балан (вільний агент), Данило Хондак (Гірник-Спорт), Олександр Маткобожик (вільний агент), Андрій Блізніченко (Інгулець), Владислав Тишинінов (Нафтовик) Пішли: Роман Мірошник (Паневежис), Сергій Шестаков (ЛНЗ), Євген Пасіч (Дніпро-1, 150 тис євро), Михайло Сергійчук (Буковина)

Металіст

"Жовто-сині" остаточно перетворилися на фарм-клуб Дніпра-1. Взимку до команди Кучера перейшли чотири лідера Металіста. Крім того, харків'ян покинули досвідчені Рибка та Книш. Команду поповнили два добре відомих українських уболівальникам футболіста – Владислав Наумець та Богдан Бойчук. А також кілька молодих гравців з Першої ліги і дует маловідомих легіонерів.

Прийшли: в Даніїл Єрмолов (Кремінь, оренда), з Паті Малумандсоко (Аполлон Понту), з Самуель (Сан-Жозе), з Олександр Ніколишин (Гірник-Спорт), п Владислав Наумець (Чорноморець), п Богдан Бойчук (Рух)

в Даніїл Єрмолов (Кремінь, оренда), з Паті Малумандсоко (Аполлон Понту), з Самуель (Сан-Жозе), з Олександр Ніколишин (Гірник-Спорт), п Владислав Наумець (Чорноморець), п Богдан Бойчук (Рух) Пішли: в Олександр Рибка (Львів), з Олександр Каплієнко (Дніпро-1, оренда), з Віталій Федорів (Дніпро-1), п В'ячеслав Танковський (Дніпро-1, оренда), п Євген Підлепенець (Дніпро-1, оренда), п Данило Книш (Карпати, оренда)

Рух

Філософія львівського клубу полягає у вихованні власних футболістів. А тому взимку Рух був малоактивним на трансферному ринку. Команду залишив Богдан Бойчук, а поповнили два бразильці: Джеферсон та Едсон (повернувся з оренди).

Прийшли: Джеферсон Вінісіус (Греміо Б), Едсон (Атлетіко Гоянієнсе, повернення з оренди)

Джеферсон Вінісіус (Греміо Б), Едсон (Атлетіко Гоянієнсе, повернення з оренди) Пішли: Богдан Бойчук (Металіст)

Минай

Закарпатців покинули два лідери команди – Олексій Хахльов та Ельдар Кулієв. Поповнили команду кілька молодих гравців, а також футболісти з досвідом виступів в УПЛ.

Прийшли: Олександр Мельник (Олександрія, оренда), Андрій Булеза (Шахтар U19, оренда), Михайло Гечев (Зімбру), Михайло Шишка (Львів), Сергій Петько (Чорноморець)

Олександр Мельник (Олександрія, оренда), Андрій Булеза (Шахтар U19, оренда), Михайло Гечев (Зімбру), Михайло Шишка (Львів), Сергій Петько (Чорноморець) Пішли: Олексій Хахльов (Зоря), Ельдар Кулієв (Зіра, 100 тис євро), Дмитро Касімов

Інгулець

Команду з Петрового взимку очолив відомий український тренер Сергій Ковалець. Інгулець отримав серйозне підсилення воротарської позиції в особі Олега Білика. Також новачками команди стала група орендованих гравців з Ворскли. Не дивлячись на те, що серйозних втрат у команди немає, зберегти прописку в еліті Інгульцю буде вкрай важко.

Прийшли: Олег Білик (Олександрія), Максим Мельничук (Ворскла), Юрій Козиренко (Ворскла), Олег Осипенко (Калув)

Олег Білик (Олександрія), Максим Мельничук (Ворскла), Юрій Козиренко (Ворскла), Олег Осипенко (Калув) Пішли: Данило Кучер (УТА Арад), Тарас Саків (Карпати), Андрій Блізніченко (Верес)

Артур Авагімян повернувся в Одесу / сайт Чорноморця

Чорноморець

"Моряків" взимку покинула велика група гравців. На заміну їм Роман Григорчук запросив досить відомих футболістів, серед яких виокремлюються Артур Авагімян, Євген Задоя, Олександр Демченко та Олександр Васильєв. Враховуючи досвід наставника, а також кадровий потенціал Чорноморця можна сподіватися на збереження прописки в УПЛ.

Прийшли: Лука Гучек (Радомльє), Євген Задоя (Колос), Олександр Васильєв (Львів), Олександр Демченко (Олександрія), Гай Хадіда (Сакар'яспор), Артур Авагімян (Олександрія, оренда), Данило Алефіренко (Зоря)

Лука Гучек (Радомльє), Євген Задоя (Колос), Олександр Васильєв (Львів), Олександр Демченко (Олександрія), Гай Хадіда (Сакар'яспор), Артур Авагімян (Олександрія, оренда), Данило Алефіренко (Зоря) Пішли: Сергій Суханов (Оболонь), Манджрекар Джеймс, Сергій Петько (Минай), Іван Литвиненко (Динамо Б), Реальдо Філі, Сергій Кравченко (завершив кар'єру), Іван Бобко (Карпати, оренда), Владислав Наумець (Металіст), Кевін Кубемба

Новачки Львова / сайт ФК Львів

Львів

Аутсайдер чемпіонату змінив свій склад практично на 90 відсотків, запросивши одразу 14 нових футболістів. Серед новачків "синьо-золотих левів" є добре знайомі обличчя (Рибка, Есеола, Дитятьєв), так і велика група легіонерів. Чи вдасться Олегу Дулубу привести весь цей різношерстий склад до спільного знаменника – невідомо. Адже нову команду доведеться будувати по ходу чемпіонату. Втім, білоруський фахівець славиться вмінням працювати у кризових ситуаціях.