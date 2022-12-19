Невыразительная Германия и распиаренная Испания: ТОП-5 разочарований чемпионата мира 2022 в Катаре

Чемпионат мира по футболу в Катаре подарил болельщикам незабываемые эмоции и впечатления. Однако некоторые команды выступили ниже своих возможностей и разочаровали своих поклонников.

В Катаре завершился 22-й по счету чемпионат мира по футболу. Сборная Аргентины спустя 36 лет снова получила золотые награды, а чемпионы прошлого турнира французы удовлетворились серебряными наградами.

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24 канал подводит итоги Мундиаля и выбирает пятерку разочарований мирового чемпионата.

1. Сборная Испании

"Фурия Роха" прибыла на Мундиаль в статусе одного из фаворитов турнира. Команду возглавлял один из самых успешных испанских тренеров нового поколения Луис Энрике. А в составе чемпионов мира-2010 сверкала целая плеяда молодых талантов, которые должны были засиять в Катаре.

И действительно, в первом же матче "фурия роха" не оставила мокрого места от Коста-Рики, отправив семь мячей в сетку латиноамериканцев.

Победа над Коста-Рикой является самой большой для Испании на чемпионатах мира. Ранее рекордом была победа "фурии рохи" на ЧМ в 1986 году - 6:1 над Болгарией.

Во втором поединке подопечные Луиса Энрике поделили очки с Германией (1:1), а вот в заключительном произошла сенсация – испанцы уступили Японии (1:2), оставив за бортом Германию

Это был первый звонок о том, что в стане сборной Испании не все в порядке. В матчи 1/8 финала команда Энрике уступила еще одной сенсации ЧМ – сборной Марокко по пенальти.

Как итог, молодая и очень симпатичная команда Испания остановилась на первой стадии плей-офф. А разочарованный наставник испанцев Луис Энрике покинул пост главного тренера сразу после вылета из ЧМ.

От испанцев ожидали большего на ЧМ-2022 / twitter.com/sefutbol

2. Сборная Бельгии

От бронзового медалиста ЧМ-2018 многие ожидали прорыва на Мундиале в Катаре. Золотое поколение "красных дьяволов" должно было громко хлопнуть дверью на ЧМ.

Однако матчи показали, что в лагере бельгийцев не все хорошо. В первой игре бельгийцы очень скромно победили Канаду (1:0). А в матче против Марокко без шансов уступили 0:2. В последнем поединке группового этапа против хорватов "красных дьяволов" устраивала только победа. Но Лукаку и компания ничего не смогли сделать с защитой Хорватии во главе с непробиваемым Ливаковичем и удовлетворились ничьей (0:0).

В результате Бельгия не смогла преодолеть групповой этап. Неудовлетворительное выступление команды на Мундиале привело к отставке тренера Роберто Мартинеса.

Бельгия вылетела из ЧМ-2022 после группового раунда / twitter.com/FIFAWorldCup

3. Сборная Германии

"Бундестим" традиционно считается фаворитом каждого чемпионата мира, в котором участвует. Но, похоже, "Немецкая машина" переживает не лучшие времена.

Команда Флика обязана была выходить из группы Е. Однако в первом же матче произошла одна из сенсаций, которыми был богат Мундиаль. Сборная Японии воспользовалась ошибками немцев и добыла победу 2:1. Даже четыре очка, которые "Бундестим" завоевал в матчах с испанцами и Коста-Рикой не спасли их от позора. Второй чемпионат подряд сборная Германии покинула на стадии группового этапа.

Поражение от Японии стало неожиданным для Германии / twitter.com/DFB_Team_EN

4. Сборная Уругвая

Таким нападением как у "селесте" могла похвастаться далеко не каждая сборная на чемпионате мира. И действительно, имея в своей обойме таких грозных форвардов как Дарвин Нуньес, Эдинсон Кавани и Луис Суарес, перед командой можно было ставить серьезные задачи.

Однако на практике получилось совершенно противоположное. В двух первых матчах против Южной Кореи (0:0) и Португалии (0:2) звездное нападение Уругвая не смогло забить ни одного гола. Победа над Ганой (2:0) лишь подсластила горечь от выступления "селесте".

Дарвин Нуньес не забил ни одного гола на ЧМ / twitter.com/uruguay

5. Сборная Дании

Датчане ехали в Катар в статусе крепкого середняка, который может преподнести сюрприз. Бронза чемпионата Европы 2020 была многообещающей для болельщиков датчан. Включение в состав команды Кристиана Эриксена, перенесшего остановку сердца на Евро-2020, должно было еще больше вдохновить команду на подвиги.

В первом матче с Тунисом Эриксен и компания удовлетворились нулевой ничьей. В следующем поединке датчане дали настоящий бой Франции, но уступили на последних минутах матча (1:2).

Однако в последнем поединке на ЧМ-2022 "красно-белые" сенсационно уступили Австралии (0:1) и покинули Мундаль на последней строчке группы D.

Кристиан Эриксен в матче с Тунисом / FIFA World Cup

Конечно, этой пятеркой не ограничивается клуб неудачников чемпионата мира. Но наиболее провальными были выступления этих команд.