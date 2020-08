У итальянского футбольного клуба "Рома" новый владелец. Им стал американский миллиардер Дэн Фридкин, выложивший за команду 591 миллион евро.

Информация о продаже клуба Дэну Фридкину и его компании The Group Friedkin опубликована на официальном сайте "Ромы".

Дэн Фридкин стал владельцем 86,6% акций клуба (3,3% напрямую, и еще 83,3%, выкупив аффилированные с клубом компании). За них он заплатил 591 миллион евро. Сделку должны закрыть до конца августа 2020 года. После этого он должен объявить тендер на покупку еще 13,4% акций клуба

"Все мы в The Friedkin Group очень рады, что предприняли шаги, чтобы стать частью этого знакового города и клуба. Мы надеемся как можно быстрее закрыть закупку и окунуться в семью "Ромы", – заявил Дэн Фридкин в комментарии официальному сайту клуба.

Что известно о Дэне Фридкине

Дэн Фридкин является американским миллиардером. Он занимает 600-е место в рейтинге Forbes с капиталом в 4,1 миллиарда долларов. Он основатель и владелец The Friedkin Group.

Ему принадлежит компания Gulf States Toyota, которая владеет эксклюзивными правами на продажу автомобилей Toyota в пяти американских штатах – Техас, Арканзас, Луизиана, Миссисипи и Оклахома. Эта компания только в 2018 году продала автомобилей Toyota на 9 миллиардов долларов.

Дэн Фридкин также инвестировал деньги в компанию Auberge Resorts, которая занимается гостиничным бизнесом.

Он также владелец киностудии. В 2017 году Фридкин выступил продюсером фильма "Все деньги мира" (All The Money In The World) – ленты на реальных событиях о похищении внука самого богатого человека мира Пола Гетти. Режиссером фильма выступил Ридли Скотт. А сам фильм отличился скандалом, ведь главную роль в нем исполнил Кевин Спейси. И после обвинения последнего в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, сцены с актером пришлось переснимать. Вместо него роль Пола Гетти исполнил Кристофер Пламмер.

В 2019 году Фридкин уже сам выступил режиссером фильма "Последний Вермеер".