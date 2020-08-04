Сотрудничество между итальянской "Ромой" и компанией EA Sports подходит к концу. Клуб не будет официально представлен в новой версии футбольного симулятора FIFA 21.

Таким образом в FIFA 21 вместо клуба AS Roma будет выступать Roma FC. А стадион, на котором будет выступать команда, будет называться "Олимпик". Об этом официально сообщается на сайте EA Sports. Соответственно будет изменен и логотип команды, и форма.

В то же время: "Милан" и "Интер" будут эксклюзивно представлены в FIFA 21

При этом игроки будут официально представлены в игре. Также сохранится и "химия" между ними в режиме Ultimate Team.

Относительно причин такого решения – не сообщается. До этого в EA Sports официально объявили об эксклюзивном партнерстве с двумя другими легендарными итальянскими клубами – "Милан" и "Интер". Обе команды официально будут представлены только в FIFA 21. Зато еще в FIFA 20 уже не был официально представлен "Ювентус". Клуб имеет подписанный договор с главным конкурентом EA Sports – фирмой Konami, которая является разработчиком игры Pro Evolution Soccer. Поэтому в FIFA 20 команда называлась Piemonte Calcio.

Игра FIFA 21 будет доступна на PS4, Xbox One или PC. Ее выход запланирован на 9 октября. Для тех, кто сделает предзаказ, игра будет доступна уже 6 октября. Для владельцев EA Access (PS4 или Xbox One) или Access Origin (PC) пробную версию игры получат еще 1 октября.