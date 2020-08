Італійський футбольний клуб "Рома" матиме нового власника. Ним став американський мільярдер Ден Фрідкін, який виклав за команду 591 мільйон євро.

Інформація про продаж клубу Дену Фрідкіну та його компанії The Friedkin Group опублікована на офіційному сайті "Роми".

Ден Фрідкін став власником 86,6% акцій клубу (3,3% напряму, і ше 83,3%, викупивши афілійовані з клубом компанії). За них він заплатив 591 мільйон євро. Угоду повинні закрити до кінця серпня 2020 року. Після цього він повинен оголосити тендер на купівлю ще 13,4% акцій клубу

"Всі ми у The Friedkin Group дуже раді, що зробили кроки, щоб стати частиною цього знакового міста та клубу. Ми сподіваємось якнайшвидше закрити закупівлю і зануритися в сім'ю "Роми", – заявив Ден Фрідкін в коментарі офіційному сайту клубу.

Що відомо про Дена Фрідкіна

Ден Фрідкін є американським мільярдером. Він посідає 600-е місце у рейтингу Forbes з капіталом в 4,1 мільярда доларів. Він засновник та власник The Friedkin Group.

Йому належить компанія Gulf States Toyota, яка володіє ексклюзивними правами на продаж автомобілів Toyota у п'яти американських штатах – Техас, Арканзас, Луїзіана, Міссісіпі та Оклахома. Ця компанія лише у 2018 році продала автомобілів Toyota на 9 мільярдів доларів.

Ден Фрідкін також інвестував гроші в компанію Auberge Resorts, яка займається готельним бізнесом.

Він також власник кіностудії. У 2017 році Фрідкін виступив продюсером фільму "Усі гроші світу" (All The Money In The World) – стрічки на реальних подіях про викрадення онука найбагатшої людини світу Пола Гетті. Режисером фільму виступив Рідлі Скотт. А сам фільм відзначився скандалом, адже головну роль в ньому виконав Кевін Спейсі. Та після звинувачення останнього в сексуальних домаганнях до неповнолітніх, сцени з актором довелося перезнімати. Замість нього роль Пола Гетті виконав Крістофер Пламмер.

У 2019 році Фрідкін вже сам виступив режисером фільму "Останній Вермеєр".