Италия вернулась с Евро, Лунин сыграл за Реал, расписание УПЛ: новости спорта 12 июля

Италия триумфально вернулась на родину после победы на чемпионате Европы 2020 года, а Андрей Лунин впервые за долгое время сыграл за Реал. Все главные новости спорта читайте в дайджесте Спорт24.

В Риме встретили сборную Италии после возвращения из финала Евро-2020

Италия стала победителем Евро-2020, вырвав победу в финальном поединке с командой Англии.

К слову Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Евро-2020

Чемпионы Европы по футболу утром 12 июля прилетели из Лондона в Рим. Там итальянскую сборную ждал теплый прием – сперва в самом аэропорту, а затем и возле отеля.

Главный тренер Роберто Манчини и капитан Джорджо Кьеллини показали публике трофей. После этого присутствующие начали массово фиксировать на камеры спуск футболистов, некоторые просили сделать селфи.

Впоследствии сборная отправилась в гостиницу. Возле нее собрались еще больше поклонников команды. Там Кьеллини даже надел корону и не уставал хвастаться кубком перед фанами.

Финал Евро-2020: коротко

В финальном поединке на лондонском стадионе "Уэмбли" встретились сборные Италии и Англии.

Победителя Евро-2020 удалось определить лишь в серии послематчевых пенальти.

В футбольной фортуне сильнее оказалась команда Роберто Манчини, которая реализовала 3 пенальти. Взамен англичане не забили три 11-метровые удары.

Лунин сыграл в товарищеском матче за Реал

Мадридский Реал сыграл контрольный спарринг после отпуска. Соперником "сливочных" стала Фуэнлабрада.

Место в рамке ворот "Королевского клуба" занял украинский голкипер Андрей Лунин. Фотографию с матча вратарь выложил в своем инстаграме.

Лунин воспользовался отсутствием основного голкипера Реала Тибо Куртуа, который после выступлений за Бельгию на Евро-2020 отдыхает в отпуске. Андрей радуется месту в основе.

Календарь первого тура УПЛ

Первый тур Украинской премьер-лиги стартует 23 июля. В целом должны сыграть 16 команд, а восемь матчей растянули на четыре дня.

Матч-открытие нового сезона УПЛ состоится во Львове, в пятницу, 23 июля. Последний матч первого тура примет Полтава – в понедельник, 26 июля.

23 июля, пятница

19:30. Львов – Мариуполь

24 июля, суббота

17:00. Верес – Колос

19:30. Шахтер – Ингулец

25 июля, воскресенье

17:00. Металлист 1925 – Рух

19:30. Заря – Александрия

19:30. Десна – Черноморец

26 июля, понедельник

19:30. Ворскла – Днепр-1

Стоит отметить, что в календаре указаны даты и начало семи матчей. Еще один матч с участием Динамо неизвестно когда будет. Все потому, что соперником киевлян был Олимпик. Но команда решила сняться с соревнований. Так что кто заменит Олимпик и когда состоится этот матч с Динамо станет известно позже.

МакГрегора прооперировали после жуткого перелома

В ночь с 10 на 11 июля в пригороде Лас-Вегаса состоялся турнир UFC 264. В главном поединке ирландец Конор МакГрегор сломал ногу и проиграл американцу Дастину Порье.

Ирландец уже перенес хирургическое вмешательство. С больничной палаты Конор МакГрегор написал пост в соцсетях, в котором успокоил свои фанатов.