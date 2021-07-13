В Риме встретили сборную Италии после возвращения из финала Евро-2020
Италия стала победителем Евро-2020, вырвав победу в финальном поединке с командой Англии.
К слову Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Евро-2020
Чемпионы Европы по футболу утром 12 июля прилетели из Лондона в Рим. Там итальянскую сборную ждал теплый прием – сперва в самом аэропорту, а затем и возле отеля.
Главный тренер Роберто Манчини и капитан Джорджо Кьеллини показали публике трофей. После этого присутствующие начали массово фиксировать на камеры спуск футболистов, некоторые просили сделать селфи.
Впоследствии сборная отправилась в гостиницу. Возле нее собрались еще больше поклонников команды. Там Кьеллини даже надел корону и не уставал хвастаться кубком перед фанами.
Финал Евро-2020: коротко
- В финальном поединке на лондонском стадионе "Уэмбли" встретились сборные Италии и Англии.
- Победителя Евро-2020 удалось определить лишь в серии послематчевых пенальти.
- В футбольной фортуне сильнее оказалась команда Роберто Манчини, которая реализовала 3 пенальти. Взамен англичане не забили три 11-метровые удары.
Лунин сыграл в товарищеском матче за Реал
Мадридский Реал сыграл контрольный спарринг после отпуска. Соперником "сливочных" стала Фуэнлабрада.
Место в рамке ворот "Королевского клуба" занял украинский голкипер Андрей Лунин. Фотографию с матча вратарь выложил в своем инстаграме.
Лунин воспользовался отсутствием основного голкипера Реала Тибо Куртуа, который после выступлений за Бельгию на Евро-2020 отдыхает в отпуске. Андрей радуется месту в основе.
Календарь первого тура УПЛ
Первый тур Украинской премьер-лиги стартует 23 июля. В целом должны сыграть 16 команд, а восемь матчей растянули на четыре дня.
Матч-открытие нового сезона УПЛ состоится во Львове, в пятницу, 23 июля. Последний матч первого тура примет Полтава – в понедельник, 26 июля.
23 июля, пятница
19:30. Львов – Мариуполь
24 июля, суббота
17:00. Верес – Колос
19:30. Шахтер – Ингулец
25 июля, воскресенье
17:00. Металлист 1925 – Рух
19:30. Заря – Александрия
19:30. Десна – Черноморец
26 июля, понедельник
19:30. Ворскла – Днепр-1
Стоит отметить, что в календаре указаны даты и начало семи матчей. Еще один матч с участием Динамо неизвестно когда будет. Все потому, что соперником киевлян был Олимпик. Но команда решила сняться с соревнований. Так что кто заменит Олимпик и когда состоится этот матч с Динамо станет известно позже.
МакГрегора прооперировали после жуткого перелома
В ночь с 10 на 11 июля в пригороде Лас-Вегаса состоялся турнир UFC 264. В главном поединке ирландец Конор МакГрегор сломал ногу и проиграл американцу Дастину Порье.
Ирландец уже перенес хирургическое вмешательство. С больничной палаты Конор МакГрегор написал пост в соцсетях, в котором успокоил свои фанатов.