У вівторок, 12 вересня, збірна України з футболу проведе свій п'ятий матч у кваліфікації Євро-2024. Команда Сергія Реброва зіграє на виїзді проти чинних чемпіонів Європи Італії, пише 24 канал.

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Де дивитися матч Італія – Україна

Гру на міланському "Сан-Сіро" покажуть в Україні у прямій трансляції. Дивитися онлайн матч Італія – Україна можна буде на регіональних телеканалах Суспільного, а також онлайн-сервісі Megogo.

Пряма трансляція матчу Італія – Україна буде доступна лише на каналах у цифровому T2 та кабельних мережах. Місцеві телеканали Суспільного мовлення на OTT-платформах не будуть транслювати матч через умови договору.

Перед та після гри на глядачів очікуватимуть аналітичні студії з експертами. Також текстова онлайн-трансляція матчу Італія – Україна буде доступна на сайті 24 каналу. Початок – о 21:45 за київським часом.

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Успішна хода України

"Синьо-жовті" підходять до гри у Мілані в позитивному настрої. Після поразки на старті відбору на "Вемблі" команду очолив Ребров і вже під його керівництвом Україна обіграла Північну Македонію і Мальту у червні.

А три дні тому наша збірна змогла не програти фавориту групи англійцям. Натомість справи у Італії йдуть не найкращим чином. "Скуадра Адзурра" на старті кваліфікації потсупилась вдома Англії, після чого здолала Мальту.

Тренерські зміни в Італії

Перед вересневим збором команда зненацька залишилась без тренера. Роберто Манчіні, який приводив Італію до золота на Євро-2020, пішов з команди, а прихід Лучано Спаллетті відбувався зі скандальним підгрунтям.

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Коуч минулого сезону привів Наполі до чемпіонства, але попросив президента "партенопей" про звільнення через бажання взяти рік відпочинку. Залишаючись на контракті із неаполітанцями, Лучано вже за два місяці прийняв збірну Італії.

Старт у екстренера Зєніта вийшов провальним. "Скуадра Адзурра" не змогла переграти Північну Македонію на виїзді (1:1). Таким чином, Італія йде третьою у турнірній таблиці, відстаючи від України на три очки. Правда, наша команда зіграла на матч більше.