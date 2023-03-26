Не в пользу Украины: Италия без проблем одолела аутсайдера в отборе на Евро-2024 – видеообзор
Подопечные Роберто Манчини получили первые баллы по отбору на чемпионат Европы, обыграв на выезде Мальту. Это позволило "Скуадр Адзурри" оторваться от нашей сборной.
Мальта – Италия 0:2
Голы: Ретеги, 15, Пессина, 27.
Сборная Украины начала свой путь квалификации Евро-2024. В стартовом поединке наша команда не смогла взять очки на поле Англии, проиграв на "Уэмбли" со счетом 0:2.
По теме "Сине-желтые" не нашли противоядия: Англия уверенно одолела Украину – видеообзор
В параллельной игре нашей группы играл другой ее фаворит. Сборная Италии отправилась в гости к аутсайдеру квинтета Мальты, пишет 24 канал. В первом туре обе команды проиграли свои встречи.
И если у мальтийцев нет надежд на выход на Евро, то для действующих чемпионов Европы домашнее поражение от Англии стало ударом. Потому для Роберто Манчини победа над аутсайдером была обязательной программой.
Как и ожидалось, для "Скуадры Адзурры" не стало проблемой взять три очка на Мальте. Итальянцы забили дважды еще до перерыва и героем эпизодов стал хавбек Милана Сандро Тонали.
Знакомьтесь с нами Отбор на Евро-2024: календарь матчей и турнирная таблица
Игрок записал на свой счет два ассиста. Сначала его подачу с углового точно замкнул нападающий аргентинского Тигре Ретеги, забивший во второй игре подряд. А позже на прострел от Тонали удачно отозвался Пессина.
После перерыва подопечные Манчини решили не напрягаться и удовлетворились итоговым счетом 2:0. Это позволило им выйти на второе место в группе.
Видеообзор матча Мальта – Италия:
Украина пока остается четвертой в трех баллах позади итальянцев, но и сыграла наша команда на матч меньше. В июне "сине-желтые" будут играть против аутсайдеров Северной Македонии и Мальты.
Читайте также Мудрик стал самым плохим игроком матча Англия – Украина: все оценки футболистов за игру на "Уэмбли"
В это же время Италия пропустит этот отрезок из-за участия в "финале четырех" Лиги наций. Напомним, что путевки на чемпионат Европы-2024 получат чемпион и вицечемпион группы.
Турнирная таблица группы С
|№
|СБОРНАЯ
|И
|В
|Н
|П
|РГ
|О
|1
|Англия
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|2
|Италия
|2
|1
|0
|2
|3:2
|3
|3
|Северная Македония
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|4
|Украина
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|5
|Мальта
|2
|0
|0
|1
|1:4
|0