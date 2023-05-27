В Германии подошел к концу сезон 2023-2024 в Бундеслиге. Он подарил болельщикам невероятное решение чемпионской гонки, победителем которой стала Бавария, пишет 24 канал.

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Параллельно решался вопрос последнего участника Лиги чемпионов от Германии. Ранее Бавария, Боруссия Дортмунд и Лейпциг уже гарантировали место в топ-4 и путевки в главный турнир Европы.

Горячая борьба потенциальных дебютантов

На последний билет в ЛЧ претендовали Унион и Фрайбург. Для обеих команд сезон складывался успешно, ведь ни одна из этих команд не выходила в Лигу чемпионов раньше.

Команды имели поровну очков перед последним туром, но берлинцы имели преимущество по разнице голов. Потому победа над Вердером подарила бы подопечным Урса Фишера желаемое четвертое место.

Долгое время Унион не мог пробить бременцев, в то время как Фрайбург лидировал в параллельной игре с Айнтрахтом. Впрочем, все перевернули последние минуты. Сначала Хедира вывел Унион вперед, а затем и франкфуртцы сделали камбэк в параллельной игре и выиграли.

Берлин снова в Лиге чемпионов

Таким образом, Унион впервые сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Более того, для города Берлин это лишь вторая ЛЧ в истории. Лишь в сезоне 1999-2000 Герта выходила в этот турнир и прошла до второго группового раунда.

Впрочем, сейчас "Старая дама" переживает трудные времена. Герта заняла последнее место в чемпионате и оформила понижение в классе. Унион же наоборот набирает обороты.

История успеха Униона

Только в 2019 году "железные" впервые вышли в Бундеслигу и заняли в дебютном сезоне 11 место. А уже через год Унион впервые попал в еврокубки, став седьмым. В Лиге конференций дела не пошли (третье место в группе).

В сезоне 2021-2022 Унион стал пятым в чемпионате, лишь в одном балле позади зоны ЛЧ. Впрочем, в Лиге Европы берлинцы дошли до 1/8 финала, где уступили тезкам из Бельгии. И вот, наконец, команда получила путевку в главный турнир Европы.



Фанаты Униона / https://twitter.com/fcunion

Главные звезды команды

По набору игроков команда выглядит достаточно скромно. Transfermarkt оценивает ее состав всего в 126 миллионов евро, это лишь десятый показатель по Бундеслиге.

Главной звездой можно назвать нападающего из Суринама Шералдо Беккера, который в этом сезоне забил 11 голов в чемпионате Другими важными игроками Униона можно назвать:

второго вратаря сборной Дании Фредерика Реннова

защитника молодежки Германии Робина Кнохе

основного защитника сборной Хорватии Иосифа Юрановича

хавбека сборной Туниса Аиссу Лайдуни

младшего брата эксигровца Реала Сами Хедиры – Ранни Хедиру

хавбека сборной Германии U-21 Янника Габерера

форварда сборной США Джордана СИбачо

немецкого нападающего Кевина Беренса

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Главный тренер Униона Урс Фишер руководит командой с 2018 года. Именно с его прихода начался прогресс берлинцев, начиная с выхода в Бундеслигу.

До этого швейцарец работал только на Родине. Наибольший успех – два чемпионства с Базелем, но тогда клуб был явным гегемоном местного чемпионата.