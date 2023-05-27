У Німеччині добіг кінця сезон 2023-2024 у Бундеслізі. Він подарував вболівальникам неймовірну розв'язку чемпіонської гонки, переможцем якої стала Баварія, пише 24 канал.

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Паралельно вирішувалось і питання останнього учасника Ліги чемпіонів від Німеччини. Раніше Баварія, Боруссія Дортмунд та Лейпциг вже гарантували собі місце в топ-4 та путівки в головний турнір Європи.

Гаряча боротьба потенційних дебютантів

Натомість на останній квиток в ЛЧ претендували Уніон та Фрайбург. Для обох команд сезон складався успішно, адже жодна з цих команд не виходила у Лігу чемпіонів раніше.

Команди мали порівну очок перед останнім туром, але берлінці мали перевагу по різниці голів. Тому перемога над Вердером подарувала би підопічним Урса Фішера бажане четверте місце.

Довгий час Уніон не міг пробити бременців, тоді як Фрайбург лідирував у паралельній грі з Айнтрахтом. Втім все перевернули останні хвилини. Спочатку Хедіра вивів Уніон вперед, а згодом і франкфуртці зробили камбек у паралельній грі та виграли.

Берлін знову в Лізі чемпіонів

Таким чином, Уніон вперше зіграє у Лізі чемпіонів наступного сезону. Ба більше, для міста Берлін це лише друга ЛЧ в історії. Лише у сезоні 1999-2000 Герта виходила у цей турнір та пройшла аж до другого групового раунду.

Втім зараз "Стара дама" переживає важкі часи. Герта посіла останнє місце в чемпіонаті та оформила пониження у класі. Уніон же навпаки набирає обертів.

Історія успіху Уніона

Лише у 2019 році "залізні" вперше вийшли у Бундеслігу і посіли у дебютному сезоні 11 місце. А вже за рік Уніон вперше потрапив у єврокубки, ставши сьомим. У Лізі конференцій справи не пішли (третє місце в групі).

Натомість у сезоні 2021-2022 Уніон став п'ятим в чемпіонаті, лише в одному балі позаду зони ЛЧ. Втім у Лізі Європи берлінці дійшли до 1/8 фіналу, де поступились тезкам з Бельгії. І ось нарешті команда здобула путівку в головний турнір Європи.



Фанати Уніона / https://twitter.com/fcunion

Головні зірки команди

За набором гравців команда виглядає доволі скромно. Transfermarkt оцінює її склад всього у 126 мільйонів євро, це лише десятий показник по Бундеслізі.

Головною зіркою можна назвати нападника із Суринаму Шералдо Беккера, який цього сезону забив 11 голів у чемпіонаті. Іншими важливими гравцями Уніона можна назвати:

другого воротаря збірної Данії Фредеріка Реннова

захисника молодіжки Німеччини Робіна Кнохе

основного оборонця збірної Хорватії Йосипа Юрановича

хавбека збірної Тунісу Аїссу Лайдуні

молодшого брата ексгравця Реала Самі Хедіри – Рані Хедіру

хавбека збірної Німеччини U-21 Янніка Габерера

форварда збірної США Джордана СІбачо

німецького нападника Кевіна Беренса

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Головний тренер Уніона Урс Фішер керує командою з 2018 року. Саме з його приходу почався прогрес берлінців, починаючи від виходу в Бундеслігу.

До цього швейцарець працював лише на Батьківщині. Найбільший успіх – два чемпіонства із Базелем, але тоді клуб був явним гегемоном місцевого чемпіонату.