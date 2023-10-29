От ранения на фронте и сердечного приступа – до золота "Игр непокоренных": история Павла Лучкива

С 2014 года Украина находится в состоянии войны. Из-за российской агрессии тысячи украинцев стали ветеранами с травмами, ранениями или ампутациями. Одним из процессов реабилитации таких военных является спорт. И именно на личных примерах ветераны мотивируют других ветеранов заниматься спортом.

Павел Лучкив получил ранения еще во время участия в АТО. После демобилизации у него случился сердечный приступ. Но из состояния "упадка" ему удалось спастись благодаря спорту. Он выбрал стрельбу из лука.

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В разговоре с 24 Каналом Павел Лучкив рассказал о своих ранениях и травмах, возвращении в спорт, участии в отборе "Игр непокоренных" и о своих ощущениях тогда, когда завоевал золотую медаль на соревнованиях.



Павел Лучкив после победы на "Играх непокоренных" в 2023 году / фото Invictus Games: Team Ukraine

Далее – прямая речь мужчины.

Участие в АТО, "неизвестная" болезнь и инфаркт в 33 года

В армию я попал так же, как, наверное, большинство сейчас. Я понял, что начинаются перемены уже с Майдана. И надеялся, что те изменения коснутся всех, что они будут к лучшему. Но когда услышал, что уже начинают заходить вражеские войска в Крым, начинаются беспорядки на Донбассе, я понимал, что это уже загорается "огонек", начинается пожар и нужно что-то делать.

У нас тогда в 2014 году были очереди в военкоматы, все хотели ити. Я был не исключением. Я понимал, что это будет, потому что мне с детства родственники объясняли и говорили: "Не верь ********* (пренебрежительное название россиян, – прим. 24 Канала) как псу, потому что он 90 раз обернется, а в 91-й раз укусит". Где-то так оно и есть. Потому что это подлые люди, их так воспитывают и так учат.

Я записался. Вызвали тогда в военкомат и спросили, "пойду ли защищать" Украину? Я говорю, ну, конечно, что пойду, для того и записывался. Так попал в 24 бригаду. А я еще по срочной службе слышал, что "24-ка" – такая непростая бригада, где "шлифуют такие камни, что ого". И так попал к ним в противотанковую батарею.

Мы отправились в направлении Бахмута. И были стоянки, где я помню только поля с подсолнухами. Везде такие подсолнухи, а оттуда то один "танчик" торчит, то с другой стороны – "Град" стоит, еще где-то там – кухня. И оно так в том поле как-то так спрятано, очень необычно.

Там мы стояли на блокпосте, который в сторону Соледара был. И люди из Соледара убегали, старались сохранить свою жизнь. И вот кто-то дал военным сигареты, пирожки домашние или арбуз. И в конечном итоге у меня после таких "вкусняшек" поднимается температура. Я не понимал, от чего. Потому то вечером ты заступаешь в наряд, а тебе холодно, хотя это июль. Пришел врач, померил температуру. Второй раз перемерил – 41,5. И меня пытаются лечить. Два дня ничего не проходит. Я был в таком режиме, что просто горишь и теряешь жидкость.

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Тогда приняли решение отвезти меня в полевой госпиталь, но и там не справляются. Отправляют в Харьков, в инфекционное отделение. Там едва меня "вытащили" из этого всего. В конце сказали, что "если бы ты не занимался бегом до этого, то скорее всего мы бы тебя потеряли". Так как утром димедрол с анальгином, вечером снова димедрол с анальгином. И так несколько дней. Написали в диагнозе, что это воспаление легких. Хотя рентген показывал чистые легкие, чистые бронхи.

Потом меня перевезли в Ровно для исследования, что это было. В Ровно подержали в изоляторе. Так до конца мне и не сказали, что это было, просто каждый день брали какие-то анализы и исследовали. Приехал я во Львов, в часть, а вечером снова температура. И снова меня везут в госпиталь.

И когда я горю, вот у меня все в розовом. Такое розовое, красное, картинка была такая. И я уже не до конца понимал, что со мной происходит. То есть мне было классно, я уже готов был расслабиться. Знаете, как человек, который в пожар входит и говорит, что ему холодно. Это где-то такое состояние было.

Подозрение было на то, что это отравление. Потому что ребята еще так же говорили, что у них тоже была температура, но не такая высокая, и через 3 – 4 дня проходила.

В августе мои ребята попали под обстрел в Лутугино, Луганский аэропорт. И мне так обидно стало. Думаю, они ведь там, а я здесь. Как-то оно "не котируется", я должен был быть с ними. И оно меня очень так грызло, на самом деле.

А в ноябре мы уезжаем на Восток – заезжаем в Крымское. Там тоже было непросто. И было холодно.

Мы заселялись сначала в 2–4-этажные домики, но в подвал или на первый этаж. Мы – противотанкисты, поэтому наши два подразделения выехали на "ноль". А нас, двух или трех человек, оставили, чтобы эвакуацию вывезти, или подвезти боеприпасы. Возили все, что нужно, всегда были на рации.

И однажды мы перебегаем дорогу, а начинается минометный обстрел. Я перебегаю последним, и слышу, что летят мины. Поднимаю голову, а на фронтон дома, к которому бегу, прилетает. Вижу, как мина рвется. Только поворачиваю голову в сторону, возле меня тоже она метрах в 10. Хлоп – прилетело. Я зашпортался. Падаю в подвал. Смотрю – у меня маленькое осколочное ранение. Наверное, где-то из рикошета от этого дома попало.

На другой день посмотрел на рану – вроде бы нормально, пластырем заклею. Но у меня так голова "трещала"! Потому пошел к медикам. Он спрашивает: "Кровь была из уха?" "Нет. Просто голова болит, разрывает в клочья. Я не знаю, что тебе еще объяснить. Я не знаю, как правильно описать боль. Болит". "Ну, выпей анальгин, пройдет". Пил анальгин, немного отпускало. Но был сонный. Поэтому решил, что утром, как не пройдет, буду проситься в больницу.

Прихожу снова к врачам. Они мне говорят "тебе сейчас ничего. Да, болит голова. Всех сейчас болит голова, ничего страшного. Потому что если мы тебя сейчас повезем в больницу, а окажется, что ничего серьезного, то из-за тебя может кто-то погибнуть. Потому что ты забрал эту эвакуацию". Я тогда говорю "Нет, стоп. Я еще с тем могу мириться. Но я бы не хотел, чтобы из-за меня кто-нибудь умер". Как оказалось впоследствии, у меня началось нарушение кровоснабжения в мозге.

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Завершился мой период службы. И я прихожу к врачам, говорю: "Тогда болела голова, а сейчас болит еще больше". Они сделали энцефалограмму. И она уже показала, что там с той стороны нарушение, там с той стороны – недостаточность кровообращения, оттока.

Спрашивают, а как это? По тебе же не скажешь – руки, ноги есть, голова будто цела. А я знаю? Я не придумал, не дорисовал, но так оно есть.

В конечном итоге у меня где-то через год происходит инфаркт. Повезло, что я был у кардиолога. И она меня сразу отправляет в инфарктное отделение. Я еще противился, даже не верил в это. Как? Мне 33 года, какой инфаркт? Это после 60 лет люди получают инфаркт.

Вот так уже началось мое лечение. Хорошо, что не было отмирания ткани.

Это мои травмы, ранения. Просто я так их воспринимаю. Если можно это было бы вылечить – я бы охотно, я хочу быть здоровым. И потому я занимаюсь спортом, чтобы не чувствовать себя неполноценным.

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Я бы охотно поменялся, чтобы у меня была здоровая голова. Я классно считал, я был более логичным, собранным. Если бы можно было ногу или руку заменить мозгом, я бы поменялся. Для меня это не жалко было бы. Вот и все.

Я вижу паралимпийцев, которые бегают на протезах – они лучше бегают, чем с ногами. А когда тебя немного "раскачивает", ты начинаешь... Это немного по-другому. То есть, я не говорю, что им легче. Им по-своему тяжело. Но сравнивать какие-либо травмы или ранения, это, наверное, самое глупое, что есть.

Приход в спорт после травм и ранений

Врачи запрещали заниматься спортом. Год я еще восстанавливался после инфаркта. Ударило в голову, что мне ничего нельзя – береги себя, будто ты хрустальный. То есть пройтись скорее – нельзя, поднять тяжелее – нельзя. И что человек в стрессе делает? Он заедает это. Я поправился. У меня поднялось давление. И я понял, что сам вошел в негатив. И это било по моему здоровью. Уже не ментально, а реально.

Я начинаю понимать, что нужно что-то менять. Может не быстро, постепенно, чтобы не нагружать сердечно-сосудистую систему. И найти тот предел, до которого можно дойти.

Решил выбрать стрельбу из лука. Она ведь не противопоказана никак.



Павел Лучкив решил заняться стрельбой из лука для реабилитации / фото Invictus Games: Team Ukraine

Как раз наши ребята приехали из "Игр непокоренных" из Австралии. Было интервью, о них рассказывали. И о Сергее Шимчаке – он золотой призер по стрельбе из лука. Я думаю, раз есть ветеран, который знает, что такое лук, может, он мне об этом что-нибудь расскажет. Написал ему. Он ответил – приходи к нам, познакомишься, посмотришь. Пришел, они как раз проводили тренировки. И с этого времени я начал тренироваться.

Там многие ветераны приезжали. Коллектив очень положительный – коммуникация, дружба, общение, обмен опытом. И ты понимаешь, что ты не идешь в негатив, ты занимаешься не только собой, но и друг другу помогаешь через общение. Такова психотерапия.

Об отборе на "Игры непокоренных". Не с первой попытки

Когда я попробовал лук, тогда был первый отбор. Подумал, что месяц или два мне будет достаточно, чтобы подготовиться. Такое мнение о себе было слишком высоким. В плане, что я смогу. Начинается первый отбор, и я настреливаю лучше, чем "продвинутые".

А потом, чем больше тренируешься, тем больше понимаешь, что, есть всегда кто-то круче тебя, есть всегда кто-то лучше. Это не повод обижаться на него, это повод совершенствовать себя. Вот и все. Твой соперник – это только ты. Если ты над собой работаешь лучше, значит, ты соответственно будешь лучше. Даже если не получается, работай! Не сегодня, завтра, через неделю, через год, ты станешь лучше, ты победишь любого соперника. Но главное – не останавливаться.

Однако в первую сборную я не попал. И во вторую не попал. И на "Варриорс геймс" я не попал, хоть там учитывался больше спортивный результат. Я вошел в тройку лидеров. Но не попал. Ну, думаю, ладно, может, в следующий раз, как судьба распорядится.

Я начал скучать по коммуникации сборников, приходящих на сборах, на отборочные соревнования. Хотя это даже не корректно называть соревнованием, я бы назвал это общением.

Если считать "Варриорс геймс", то это четвертый мой отбор, в который я уже наконец-то попал. Я закрыл эту страницу мечтаний, этой борьбы с собой. Было разное: было разочарование, но была надежда на то, что без цели – как ты будешь жить? Может быть, это твое испытание.

Благодаря спорту я смотрю, как я изменился с тех пор и по сей день. Это два разных человека. И я бы хотел, чтобы ребята, которые сейчас попадают в больницу, не опускали руки, а работали над собой. Даже лучше, чем я над собой работал. Я надеюсь, что у них есть семья, ради которой они будут себя менять.

Да, конечно, есть расходы. Но ты вкладываешь деньги не в событие, ты в себя вкладываешь. Потому что оно помогает вылезти из негатива. Я купил лук, стрелы, но не ради того, чтобы заработать миллионы. Это не работа. Спорт – это реабилитация, поддержание духа и здоровья. Если ты ничем не будешь заниматься, ты будешь деградировать.

Золотая медаль на "Играх непокоренных" и умение справляться с эмоциями

Я поначалу не поверил. Одновременно была благодарность и разочарование. Хотели даже "полезть слезы". Потому что я вспомнил, как начинал в 2018 году. Как долго я до этого шел. Я понял, сколько приложил усилий, сколько людей надо мной насмехались.



Павел Лучков радуется победе на "Играх непокоренных" в 2023 году / Фото Invictus Games: Team Ukraine

Очень хотелось представлять страну достойно. Я обрадовался и потому, что я это сделал. Мои друзья, погибшие, они меня поддерживали в том плане, что ты идешь к этой цели – иди и занимайся. Пока не добьешься, то не сдавайся. Да, в жизни будут разные качели, тебя будет качать, как в море. Но если ты четко чувствуешь, что ты можешь, значит, иди и справляйся.

И на самих состязаниях я не понимал, что уже в полуфинал зашел. Затем поднялся морально. Ведь я здесь для того, чтобы не просто их победить, а для того, чтобы доказать и себе, и тем, кто в меня не верил, кто надо мной смеялся, что они неправы. И сам был неправ, потому что не до конца верил, что могу. И я такой – "ну ладно, значит, будем рубиться". Но это не борьба, что ты кого-то можешь перетянуть и одержать победу. Здесь – как ты будешь справляться со своими нервами и своей психологией. Вот и все.

После победы – что дальше?

После завоевание золотой награды было ощущение, что я выполнил весь план. И у меня сейчас такое состояние – "а что дальше"? Я хотел бы помогать людям, которые проходят этот этап. Если я кому-то одному, двум или трем помогу, мотивирую...

Есть желание учиться на тренера. Но это далекие планы, поскольку мы еще воюющая страна. Хотелось бы чем побольше добра сделать. Оставить в мире после себя хоть что-нибудь, кроме того, что ты воевал за страну.

Как мотивировать ветеранов с ранениями, травмами или ампутациями

Это нужно вам, даже если вы этого сейчас не понимаете и не видите. Это нужно вашим родным, потому что они хотят видеть вас в приподнятом настроении, с верой в себя. А не прятаться в проблемах, которые касаются здоровья. Да, у людей есть ранения, ограничения, но от этого они не стали хуже. Если нет какой-то части у человека, от этого он не изменился. Наоборот, он может мотивировать себя, чтобы стать еще лучше. Измениться в лучшую сторону, не погрязнуть в том "депресняке" и негативе, что все плохо.

У меня была ситуация, что у меня все плохо, потому что больное сердце, и я ничего не могу делать. А потом я плюнул на это все, сел на велосипед и думаю "если я должен умереть, то умру хоть на велосипеде". Но я проехал и ничего не произошло. То есть, я понял, что все мои ограничения были в моей голове.

Да, конечно, у меня пропадало давление, останавливалось сердце. И поэтому здесь надо думать, стоит ли оно того или не стоит. Надо разумно учитывать свои ограничения.



Павел Лучкив помогает другим ветеранам заниматься стрельбой из лука / Фото "Повернись живим!"

Но спортом нужно заниматься однозначно. Да, будет тяжело. Да, будет много разочарований. Но это все не ради кого-то. Это ради себя и своей семьи. Поэтому, если человек хочет что-то менять, нужно начать менять только себя и в лучшую сторону. Потому что мир невозможно изменить, если ты не изменишь себя.