24 Канал пообщался с руководителем ветеранского отдела фонда "Повернись живим" Тарасом Коваликом, а также ветераном российско-украинской войны. Мы расспросили его о том, в чем заключается миссия спортивных амбассадоров среди ветеранов, как происходил процесс отбора, обучения и каких результатов они ожидают.

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Идея проекта спортивных амбассадоров возникла у фонда "Повернись живим" и организации StratCom еще в 2019 году. Тогда же прошел их первый отбор. Ими стали участники "Игр Непокоренных".



В 2023 году фонд запустил очередную программу обучения для украинских ветеранов – как стать спортивными амбассадорами.

"Спорт дает четкую и понятную цель": для кого и для чего создан проект "Спортивные амбассадоры"

Как возник проект "Спортивные амбассадоры"? Какие идеи в него в первую очередь закладывали организаторы?

Это было в 2019 году, где в рамках "Игр Непокоренных", проекта Invictus Games, тогда еще работала Оксана Горбач (организация StratCom), она была многолетним менеджером команды. И был Тарас Шпук. У них была эта идея, чтобы дать новую роль спортсменам, выступавшим в "Играх Непокоренных".

Роль заключалась в том, чтобы они себя увидели, осознали большую миссию для себя или большую цель. Чтобы они, кто уже имел этот опыт, реабилитацию через спорт, могли его передавать.

Как "Спортивные амбассадоры" будут способствовать реабилитации ветеранов через спорт: смотрите видео

Проект, по сути, – о формировании новой роли, с которой человек себя идентифицирует. Условно, если я увольняюсь со службы, я себя чувствую ветераном, это роль. Она имеет набор определенных поведенческих реакций и характеристик. Когда я прихожу к другому ветерану в госпиталь, я тоже обычно прихожу как ветеран.

А тут надо актуализировать эту роль и научить людей приходить как спортивный амбассадор, где они должны хранить то, что их задача и миссия – вдохновить других идти их путем. Потому, по нашему мнению, это эффективно работает.

Это помогает восстановить веру в свое тело, расширить пределы уверенности в себе и улучшить психологическое состояние. Соответственно, спорт дает очень хорошо понятную цель.

Первый набор на программу прошел еще в 2019 году. Достигли ли они целей, которые вы ставили перед ними?

Есть истории, когда ребята после этого ушли в паралимпийский спорт, открывали спортивные клубы. Но из-за полномасштабного вторжения оно все на паузу встало. Еще два человека стали тренерами в национальной сборной 2023 года в Invictus Games.

Если так говорить, о том, насколько оно актуализировалось, и они дальше занимаются профессиональным спортом, то я думаю, что 6 – 8 человек из 20 – это хороший результат. Они фактически продолжают ту работу, которую начали еще в 2019 году, то есть она продолжается.



Как ветеранов будут привлекать к спорту / фото savelife.in.ua

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Спорт вместо таблеток: как мотивируют ветеранов

Как проходил отбор в 2023 году? Какую цель поставили перед собой организаторы? И какие задачи стоят перед участниками?

Это грант, который мы реализуем совместно с посольством Соединенных Штатов Америки в Украине и общественной организацией ІГРИ ІНВІКТУС УКРАЇНА. Цель – отобрать 20 участников, у которых есть травмы, ранения или заболевания, и которые фактически хотят помогать другим.

И дальше они должны иметь соответствующий образ – свою историю реабилитации через спорт – восстановление после ранения, травмы или заболевания. То есть здесь закладывается такая основа "равный – равному". Тогда, когда я не в теории рассказываю другим, что это хорошо работает. А я хорошо знаю, потому что я это проходил.

К примеру, у меня как Тараса Ковалика есть огнестрельное ранение правой ноги, которое получил в 2014 году. У меня кроме того была протрузия в спине и была контузия. И если я не занимаюсь спортом, я очень плохо себя чувствую. Буквально если я не занимаюсь спортом, я пью таблетки. Соответственно, это очень понятная история. Я просто прихожу и говорю: "Так, если ты не хочешь пить таблетки до конца жизни, то иди и занимайся – держать тонус спины, чтобы она не болела, растягиваться, плавать или бегать, что тебе там хорошо".

Вот так, если максимально примитивно. Аналогично, каждый амбассадор имеет свою историю.



Тарас Ковалик – ветеран войны, получивший ранения во время боевых действий / фото Дмитрия Васильева

В общем, мы привлекали психологов, психотерапевтов для отбора, которіе проводили независимое оценивание. То есть не мы командой непосредственно проводили эти интервью. И это было сделано для того, чтобы обеспечить объективность. Потому что нам кто-то может нравиться, не нравиться. Есть люди, которые привлечены, которые проводили отбор в "Игры Непокоренных". Оценку их психологического состояния, соответствия образу спортивного амбассадора и т.д. – они эти записи делали, давали рекомендации. И мы уже по этим рекомендациям выбирали людей. Так мы отобрали 20.

"Подразделение", объединяющее вокруг возвращения через спорт

Как сейчас выглядит их обучение, подготовка в рамках этих спортивных амбассадоров?

Есть модули, которые есть онлайн и офлайн. Онлайн только один будет, остальные офлайн, и мы сделали на этом акцент. Потому что идея в том, что мы должны из них создать маленькое сообщество, где они проживают этот положительный опыт пребывания с другими ветеранами. И потом они этот опыт должны перенести на свои сообщества на местах, в общинах, городах. То есть они понимали бы телесно и эмоционально, имели бы этот опыт для того, чтобы его переносить потом и создать положительную атмосферу.

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Мы их пригласили на обучение, и оно модульное.

Первое – это было психоэдукационное обучение, куда мы приглашали других ветеранов-психотерапевтов, работающих у нас на "Играх Непокоренных" несколько лет.

Это также ветераны, действующие офицеры-военнослужащие. И это был очень крутой пример, где они зашли и начали формировать эту культуру, внутреннее общение и маленькое подразделение, объединяющее вокруг возвращения через спорт, возвращения к жизни.



Спортивными амбассадорами стали ветераны, прошедшие боевые действия в Украине / фото Дмитрия Васильева

Следующий модуль – первая психологическая помощь. Это уже конкретно когда они будут общаться с другими ребятами.

Это понимание своих состояний, что происходит, что такое травма войны, ПТСР, как оно влияет на нас, какой наш личный опыт. Каждый приносит свою историю, и мы учили их делиться так, чтобы это не травматизировало и не было слишком много. Определенное выстраивание рамок.

Первая психологическая помощь – важно понимать, куда мы не должны заходить, что мы не должны делать, условно, когда мы сталкиваемся с определенными состояниями ребят, ходим в госпиталь или общаемся с ветеранами.

Что является здоровой реакцией, что не ок, когда нужно понимать, что это уже не твоя компетенция, нужно просить о помощи или обращаться к специалисту. То есть это понимание выстраивали. И это хороший предохранитель для того, чтобы парни не выгорали и не выдыхались сразу. Потому что есть такая интенция помогать другим, и здесь тот, кто бежит спринт, обычно быстро "заканчивается". Если говорить о марафоне, то это совсем другие техники, которые нужно рассчитывать.

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Наша цель – не разрушить жизнь ребят, абсолютно накачав их мотивацией: "Бегите и делайте добро в мире". Напротив, мы говорим, что каждый из вас индивидуальность. Если вы на самом деле в результате проекта поможете, поддержите, привлечете к спорту хотя бы одного ветерана, то это уже целая вселенная.

Мы не строим супербольших ожиданий, мы не переносим их на них. Но в то же время наша задача за счет этого обучения – это дать им ощущение большей уверенности в себе и дать место для отработки этих навыков и знаний.

Следующий модуль – это лидерство. Что такое лидерство, как оно выглядит. Будет еще модуль по тренингу для тренеров. Это базовое понимание того, что такое спортивная программа, тактика маленьких шагов, чем медленнее ты двигаешься, тем продолжительнее будет результат, как составлять какой-то очень примитивный тренировочный план, что не нужно делать, где нужно останавливать человека, который входит в какой-то вид спорта.

Это очень базово. Они не будут тренерами после этого за четыре дня обучения. Но они уже понимают по крайней мере куда нужно тянуться, что делать, что нельзя. На таком очень примитивном уровне.

Также будет тренинг по адаптивным видам спорта. Мы его постепенно внедряем. После основных занятий по психологии или по лидерству вечером еще у них есть занятия по какому-то адаптивному виду спорта.

Адаптивные виды спорта – это те, которые, в сущности, есть в паралимпийском спорте. Он в "Играх Непокоренных" используется – со значительными физическими ограничениями человек может тем или иным способом заниматься этим видом. Это, например, стрельба из лука, гребля на тренажерах, велоспорт, толкание ядра, атлетика и так далее. Мы их с этим знакомим.

Дальше они дают свои проекты, идеи. Мы их рассматриваем и смотрим, можем ли мы это интегрировать в рамках целого и задачи проекта. Потому что это грант, и для него нужно достичь определенных целей, привлечь определенное количество ветеранов в спорт, провести определенное количество публичных выступлений. Это количественные и качественные показатели, которые мы должны внедрить.

Для тех ребят, которые хорошо оформят свои идеи, мы планируем оказать поддержку, возможно, даже после завершения проекта, и помочь реализовать соревнования какие-то небольшие.



Обучение спортивных амбассадоров продолжается офлайн, чтобы они могли вживую общаться между собой / фото Дмитрия Васильева

Для тех, кто не будет генерировать эти идеи, мы планируем посещать реабилитационные учреждения, где ребята на финальном этапе восстановления – протезирование или, например, раны уже зажили, они учатся физической реабилитации.

На этом этапе мы должны появляться в их жизни и предлагать, что следующим шагом, когда выйдете из медучреждения, – это может быть спорт. И это есть, мы информируем, делимся, и это уже этот "равный – равному", когда они отрабатывают роль спортивного амбассадора, а не просто ветерана, который приходит и поддерживает.

Должен быть план и стратегия: как будут поддерживать ветеранов

Предусматривается ли финансовая поддержка проектов спортивных ветеранов? Или здесь предусмотрено только обучение?

Средства не предусмотрены. Наш опыт и философия, с которой мы подходим, гласит, что ветеранские сообщества растут только снизу, а не сверху. То есть наша задача – дать им поддержку и нарастить их способности через обучение и актуализацию этой роли.

А дальше они должны были бы коммуницировать, ходить и приобретать свой опыт. Для того чтобы научиться подаваться на гранты, чтобы они могли консультироваться с нами, спрашивать, но мы не будем за них это делать. То есть, логика именно такова, что если для них в жизни это важно, и они хотят дальше в этом развиваться, после наших тренингов они должны выстроить определенный план, стратегию развития.

Кто-то захочет – поступит в Инфиз и получит квалификацию тренера, чтобы потом пройти в Invictus Games и тренировать. Кто-то захочет открыть спортзал – окей, давайте подумаем, мы можем об этом говорить. Собственно, консультации предусмотрены в проекте.



По состоянию на конец июня 2023 Фонд отобрал для участия в проекте 20 участников / фото savelife.in.ua

Вопрос насчет нынешних амбассадоров – кто они? Это бывшие спортсмены, которые попали на войну, где и получили ранения или травмы. Или это военные, которые до этого могли и спортом не заниматься?

Очень по-разному. Есть ребята, получившие ранения, занимающиеся сейчас спортом, от младшего до старшего поколения. Кто-то уже имеет свой ветеранский союз и давно этим занимается, хочет сделать какие-то соревнования, уже к этому готов, еще до полномасштабного вторжения. Это очень по-разному.

Кто-то с Invictus Games был с 2017 года и занимается профессионально паралимпийским видом спорта. Сергей Шимчак из Львова, который был золотым призером в Сиднее в стрельбе из лука. Он амбассадор в этом году. У него есть своя идея, пришел и приобретает этот опыт сейчас.



Травмированный снайпер стал чемпионом Игр Непокоренных / armyinform.com

Планируете ли в дальнейшем тоже проводить обучение для спортивных амбассадоров?

В следующем году не планируем этого делать. Может быть, через год. Потому что здесь важно не количество, а качество. И мы будем это делать, когда мы почувствуем, что уже есть запрос на актуализацию этого. Логика такая, чтобы не запустить это как определенный конвейер, а делать это, когда есть ощущение того, что ветеран, ветеранская община, имеет запрос на это изнутри.

Тогда это будет очень органично и понятно. И результат будет хороший. Мы не будем рисовать цифры, ребята просто будут при нашей поддержке хорошо работать. В этом суть.