Вряд ли война оставляет "невредимыми" ее участников. Ветераны по возвращении с фронта нуждаются в помощи в адаптации к гражданской жизни. Особенно это касается тех военных, которые получили травмы, ранения или другие заболевания. Чтобы такие ветераны чувствовали себя полноценно, даже с ампутациями конечностей или другими тяжелыми повреждениями, существуют различные способы их реабилитации.

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Один из таких – адаптивные виды спорта, разработанные именно для таких людей. Там во главу угла ставится не столько результат соревнований, как возможность привлечь как можно больше людей к занятиям спортом. А в случае ветеранов – дать им возможность физической реабилитации через активные занятия и вовлеченность в сообщество. 24 Канал продолжает пропагандировать тему спортивных амбассадоров и рассказывать их истории.

Важно! Именно привлекать ветеранов с травмами, ранениями или заболеваниями к занятиям адаптивными видами спорта призваны спортивные амбассадоры. Это проект, который воплощает ОО "Повернись живим!" при поддержке Посольства США в Украине в партнерстве с ОО "Ігри Інвіктус Україна".



Мы пообщались с одним из таких спортивных амбассадоров – ветераном Николаем Сыплывым. Мы расспросили его о том, как он попал на войну и получил ранения, о своих занятиях спортом для восстановления, участии в отборе на Invictus Games и почему хочет приобщить к занятиям спортом других ветеранов.





На войне – с первого дня

Сейчас мой позывной "Сокол". Я ветеран войны с 2014 года, был добровольцем. Эпизодически заезжал в зону АТО, делал работу, возвращался. Уже в полномасштабной войне с 24 февраля.

Сначала был в 103-й бригаде. Но возникла проблема в 111-й бригаде. Люди неправильно поняли, что такое война, было полно вакансий, спросили, кто добровольцы, и мы поехали. 11 апреля я уже уехал в зону боевых действий, воевал в Луганской области.

Мы стояли напротив Рубежного, держали оборону, прикрывали Лисичанск. Были в Приволье, стояли на берегу, чтобы из Кременной и Рубежного россияне не переплыли реку Северский Донец.

У меня несколько контузий, травмы. Первая моя – 30 июня 2022 года, то в Приволье, как раз там, в Луганской области. А вторую – получил в Колодезях, были авиаудары. Разнесло наш дом. Но, слава Богу, все остались живы, только травмированы.

О занятиях спортом как реабилитации

Мой позывной в 2014 году был "Спортовец". То есть я со спортом связан. А пришел к занятиям спортом снова, потому что нужно было реабилитацию проходить, становиться на ноги после травм. Это были проблемы со сном, были тревоги. То есть психофизическую реабилитацию нужно было полноценно проходить.

Спорт давал мне возможность отвлекаться. Раньше я занимался каратэ, еще в юные годы был чемпионом. Занимался лыжами, гиревым двоеборьем, бегом. Спорт люблю за то, что он спасает меня физически и психологически. Он меня стабилизирует.

Я увидел, что в нашем военном обществе есть Invictus Games. Я записался, правда, не было моих видов спорта, потому что зимние виды пропагандирую и исповедую, и имею там даже определенные звания спортивные. То есть я пришел вообще как новичок. Но ничего, я овладел этим, мне довольно интересно.

Интересна сама конкуренция, потому что у нас нет такого – молодой или старый. Мои конкуренты бывают в два раза моложе меня. Но ничего, нормально, меня это стимулирует.

Это мне позволило пройти реабилитацию, встать на ноги. У меня был период, когда я не мог километр пройти самостоятельно, должен был отдыхать. А сейчас я полноценно участвую в соревнованиях, и молодым временами даю фору.

В отборе на Игры Непокоренных участвую с 2019 года. В 2023 году занял второе место в велогонке. А также четвертое место в гребле на тренажере. Это показатели моего восстановления.



Николай Сыплывый во время спортивных дней Игр непокоренных 2023 во Львове / фото Invictus Games: Team Ukraine

Мне медали мне интересны. Медалей за свою жизнь набрал много. Но любопытно, что я вернулся, что могу конкурировать, могу бороться за медали. Мне это интересно.

Мне интересно не обыграть кого-нибудь. Это в спорте автоматически происходит. Как кому там повезет, кто как подготовился и как относиться к своему здоровью. Но я смотрю, как я рос – в 2019 году я был на 30-м месте, потом на 16-е переместился, сейчас я четвертый, например. Я вижу, что я расту.

То есть мне интересно было, что я могу сам с собой конкурировать и расти, и просто добиваться каких-то для себя успехов. Это мне очень помогает.

Почему решил стать спортивным амбассадором

Спортивные амбассадоры – это как военный психофизический тренер. То есть когда ты идешь к своим, ты с ними собрат, с теми, кто воевал, кто травмирован, кто прошел ту же дорогу, что и я. Но можешь просто им рассказать, как на тебя это повлияло – какое соревнование, общество, братство, это все общение.

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У меня есть опыт тренерства, я могу передавать свой опыт таким ребятам, которые еще этого не понимают или скептически относятся. Я через свой опыт показываю. Здесь к каждому должен быть личный подход. Я сначала поговорил бы об опыте, поделился своим и, конечно, тему спорта задел бы. Объяснил бы, что спорт – это интересно, он помогает восстановиться, и многие люди с подобными пережитыми историями достигают значительных результатов. Это может служить мотивацией. Спорт помогает выжить.



Николай Сыплывый во время общения с ветераном с ампутацией / фото Зоряны Гасий

Подобные дела я уже делал. Я даже у себя на службе, будучи командиром отделения, работая с личным составом, дорос до того, что исполнял обязанности главного сержанта батальона. Все время мне приходилось быть "переговорщиком".

Бывает, там, на войне, тяжелая ситуация. Ребята – они истощены морально. Они потом не понимают, что делать дальше. И приходилось мне быть "переговорщиком", налаживать ситуацию. Я понял, что это мое, что могу.

Что тяжелее всего в общении с военными с ампутациями? Как убедить заниматься спортом?

Они сначала смотрят с подозрением – а что ему, какой у него интерес в этом? И ты им рассказываешь, что у тебя интереса как такового нет. Интерес – тебе просто показать, научить, подсказать, спровоцировать то, чтобы ты действовал. Сам попробуй, это ведь ничего тебе не стоит. Если ты попробуешь, тебе "зайдет", может быть, это и будет единственным твоим бонусом.



Ветераны с ампутациями во время занятия адаптивными видами спорта / фото "Повернись живим"

И ты замечаешь, что можешь себя просто привести в порядок. В нормальное физическое состояние можешь себя привести. Чтобы ты не думал, как пойти 100 грамм выпить, а чтобы думал, как улучшить свое психофизическое состояние, свое здоровье. Ты себя будешь человеком не сломанным, не искалеченным считать.

Ты будешь полноценным человеком, несмотря на то, что можешь не иметь ноги, рука у тебя не работает, или ее вообще нет. Но ты не будешь на эти мелочи даже внимания обращать. Ты будешь жить, полноценно жить.