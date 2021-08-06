Исторический момент: украинка Басова прокомментировала финиш в топ-6 Олимпиады по велоспорту

Любовь Басова завершила свои выступления на Олимпиаде-2020. Украинская велогонщица прокомментировала свое 6 место в финале кейрина.

Об историческом финале для Украины

31-летняя велогонщица из Украины завершила свои выступления в Токио. Любовь Басова прокомментировала свое выступление в кейрине, где заняла высокое 6 место в финале.

Как это было Украинки Старикова и Басова финишировали в топ-6 Олимпиады-2020 по велоспорту

Да, действительно, вчера был исторический момент – впервые две украинки выступили в олимпийском финале по кейрину. В Рио-2016 я финишировала пятой. Сейчас – шестая позиция, но в целом довольна результатом. Ведь о своем участии узнала буквально за месяц до начала соревнований: мы поменяли график тренировок, подготовку,

– рассказала украинка.

В течение годового карантина у Басовой была травма, которая не давала возможности готовиться в полную силу к стартам.

"Мы остановились в шаге от медали"

– гонка с ускорением в велоспорте. Впереди велогонщиков следует мотоцикл, который разгоняет спортсменов. Однако обгонять его нельзя. За 2,5 круга до финиша мотоциклист покидает трек. После этого следует скоростной спринт в исполнении велогонщиков.

Выделила Басова и партнершу по команде Елену Старикову, которая также соревновалась за награды в кейрине. Надежное плечо львовянки хорошо чувствовала Любовь. Такая поддержка придавала уверенности 31-летней велогонщице.

К сожалению, мы остановились в шаге от медали, но мы отдали все силы. Это действительно так. Мы понимаем, что можем конкурировать с мировыми лидерами и это придает уверенности. Будем работать дальше и бороться за медали олимпийского Токио,

– сказала Басова.