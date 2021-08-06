Об историческом финале для Украины
31-летняя велогонщица из Украины завершила свои выступления в Токио. Любовь Басова прокомментировала свое выступление в кейрине, где заняла высокое 6 место в финале.
Как это было Украинки Старикова и Басова финишировали в топ-6 Олимпиады-2020 по велоспорту
Да, действительно, вчера был исторический момент – впервые две украинки выступили в олимпийском финале по кейрину. В Рио-2016 я финишировала пятой. Сейчас – шестая позиция, но в целом довольна результатом. Ведь о своем участии узнала буквально за месяц до начала соревнований: мы поменяли график тренировок, подготовку,
– рассказала украинка.
В течение годового карантина у Басовой была травма, которая не давала возможности готовиться в полную силу к стартам.
"Мы остановились в шаге от медали"
Выделила Басова и партнершу по команде Елену Старикову, которая также соревновалась за награды в кейрине. Надежное плечо львовянки хорошо чувствовала Любовь. Такая поддержка придавала уверенности 31-летней велогонщице.
К сожалению, мы остановились в шаге от медали, но мы отдали все силы. Это действительно так. Мы понимаем, что можем конкурировать с мировыми лидерами и это придает уверенности. Будем работать дальше и бороться за медали олимпийского Токио,
– сказала Басова.
- Финал кейрина был историческим для нашей страны – сразу две украинки соревновались за олимпийские медали. Старикова и Басова продемонстрировали великолепное взаимодействие в полуфинале. Украинки грамотно прошли своих соперниц по внешнему радиусу и вышли в решающий заезд, где заняли 4-е и 6-е места соответственно.
- В спринте Любовь Басова остановилась в 1/32 финала, проиграв заезд представительнице Канады. Елена Старикова же продолжает борьбу за награды в Токио.