Про історичний фінал для України

31-річна велогонщиця з України завершила свої виступи у Токіо. Любов Басова прокоментувала свій виступ у кейріні, де посіла високе 6 місце у фіналі.

Як це було Українки Старікова та Басова фінішували у топ-6 Олімпіади-2020 з велоспорту

Так, дійсно, вчора був історичний момент – вперше дві українки виступили в олімпійському фіналі з кейріну. В Ріо-2016 я фінішувала п'ятою. Зараз – шоста позиція, але в цілому задоволена результатом. Адже про свою участь дізналася буквально за місяць до початку змагань: ми поміняли графік тренувань, підготовки,

– розповіла українка.

Протягом річного карантину у Басової була травма, яка не давала можливості готуватися у повну силу до стартів.

Кейрін – гонка з прискоренням у велоспорті. Попереду велогонщиків слідує мотоцикл, який розганяє спортсменів. Однак обганяти його не можна. За 2,5 кола до фінішу мотоцикліст залишає трек. Після цього слідує швидкісний спринт у виконанні велогонщиків.

"Ми зупинилися за крок до медалі"

Виділила Басова і партнерку по команді Олену Старікову, яка також змагалась за нагороди у кейріні. Надійне плече львів'янки добре відчувала Любов. Така підтримка додавала впевненості 31-річній велогонщиці.

На жаль, ми зупинилися за крок до медалі, але ми віддали усі сили. Це дійсно так. Ми розуміємо, що можемо конкурувати зі світовими лідерами й це додає впевненості. Будемо працювати далі й боротися за медалі олімпійського Токіо,

– сказала Басова.