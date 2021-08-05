Роскошный финиш украинок

Елена Старикова и Любовь Басова переписали украинскую историю велоспорта. Две украинки продолжают борьбу за "золото" на японской земле.

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В полуфинале украинки сумели продемонстрировать характер в борьбе с мощными соперницами. Старикова и Басова с первых секунд в кейрине держались позади. Но финишный круг украинок можно смело записывать в справочники лучших финишей велоспорта.

Что такое кейрин?

Это велотрековая гонка с постепенным ускорением. Спортсмены стартуют одновременно. Впереди велогонщиков следует мотоцикл, который дает разгон, но обгонять его никто не может. За 2,5 круга до финиша мотоциклист покидает трек. После этого следует мощный спринт в исполнении велогонщиков. Скорость гонщиков на финишной прямой может достигать 70 километров/час.

Украинки грамотно прошли своих соперниц по внешнему радиусу и вышли в лидерскую тройку. Старикова опередила представительницу Новой Зеландии и с лучшим временем вышла в финал. Басова замкнула тройку лидеров.

Тройка лидеров полуфинала

1. Елена Старикова (Украина)

2. Эллесс Эндрюс (Новая Зеландия) +0.017

3. Любовь Басова (Украина) +0.071

Финал соревнований 5 августа в 11:45 по киевскому времени.