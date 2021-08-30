Исторический момент: Месси дебютировал за ПСЖ в чемпионате Франции
Источник:24 канал
Легенда мирового футбола Лионель Месси не попал в стартовый состав ПСЖ на выездную игру Лиги 1 против Реймса. Но все же аргентинец дебютировал за парижан.
На 66-й минуте матча четвертого тура чемпионата Франции против Реймса аргентинец заменил бразильца Неймара.
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Отметим, что счет к тому времени уже был 2:0 в пользу парижан, оба гола на счету Килиана Мбаппе.
Аргентинец в одном из эпизодов классно обокрал капитана Реймса. Месси разогнал атаку ПСЖ пасом на Мбаппе, Килиан поворачивал на Лионеля, но защитники перехватили мяч. Не слишком гостеприимно встретили легенду в его дебютном матче – 30-й номер парижан получил по голове, но обошелся без медицинской помощи.
Что известно о переходе Месси
- Месси стал игроком ПСЖ вечером, 10 августа, подписав контракт на 2 года. До этого Лео выступал за каталонскую Барселону.
- В новом клубе аргентинец будет играть под 30 номером. За 2 года во Франции Месси заработает около 120 миллионов евро.