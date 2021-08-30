На 66-й хвилині матчу четвертого туру чемпіонату Франції проти Реймса аргентинець замінив бразильця Неймара.

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Відзначимо, що рахунок на той час вже був 2:0 на користь парижан, обидва голи на рахунку Кіліана Мбаппе.

Аргентинець в одному з епізодів класно обікрав капітана Реймса. Мессі розігнав атаку ПСЖ пасом на Мбаппе, Кіліан повертав на Ліонеля, проте захисники перехопили м'яч. Не надто гостинно зустріли легенду в його дебютному матчі – 30-й номер парижан отримав по голові, але обійшовся без медичної допомоги.

Що відомо про перехід Мессі