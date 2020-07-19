Испугался маски? Фьюри отказался выходить из авто во время встречи с Джошуа – фото
Звездные британские боксеры Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри проведут два поединка в 2021 году. Обладатели всех чемпионских титулов в супертяжелом весе впервые встретились после того, как согласились на поединок.
Встреча чемпиона WBC Фьюри и обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Джошуа произошла спонтанно. Спортсмены встретились на отдыхе, сообщает 24 канал.
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Тайсон и Энтони встретились в испанской Марбелье, где оба проводят отдых. Фотографию опубликовал в своем инстаграме Джошуа.
Встреча боксеров завершилась без обоюдных выходок.
Возможно, Тайсон отказался покидать свое авто, или же просто испугался Джошуа, который был в маске.
Джошуа – Фьюри: главное о предстоящем поединке
- В июне боксеры договорились о двух поединках в 2021 году. На кону, вероятно, будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.
- Впрочем, на пути объединительного боя могут стать другие боксеры.
- Энтони и Тайсон имеют официальных соперников на ближайшие поединки.
- Джошуа должен провести обязательную защиту по линии IBF против Кубрата Пулева, а впоследствии и WBO – против Александра Усика.
- Между тем у Фьюри запланирован реванш с Деонтеем Уайлдером. Также у Тайсона есть официальный претендент на пояс WBC – британец Диллиан Уайт.