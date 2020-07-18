Британские СМИ узнали вероятные гонорары боксеров Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа за бой в 2021 году. На кону поединка двух британских чемпионов мира будут стоять 300 миллионов долларов.

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри и чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа разделят гонорар поровну, информирует The Times.

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Британцы могут получить по 150 миллионов долларов за первый поединок, который запланирован на 2021 год.

Призовой фонд второго поединка будет разделен в соотношении 60 на 40 в пользу победителя первого боя.

Джошуа – Фьюри: когда бой

Джошуа и Фьюри договорились о двух поединках в 2021 году. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

Оба боксера настроены провести встречу при любых обстоятельствах. Хотя Энтони и Тайсон имеют официальных соперников на ближайшие поединки.

В частности, Джошуа должен провести обязательную защиту по линии IBF против Кубрата Пулева, а впоследствии и WBO – против Александра Усика.

Зато у Фьюри запланирован реванш с Деонтеем Уайлдер и официальный претендент на пояс WBC – британец Диллиан Уайт.