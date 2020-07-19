Злякався маски? Ф'юрі відмовився виходити з авто під час зустрічі з Джошуа – фото
Зіркові британські боксери Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі проведуть два поєдинки у 2021 році. Володарі усіх чемпіонських титулів у суперважкій вазі вперше зустрілися після того, як погодилися на двобій.
Зустріч чемпіона WBC Ф'юрі і володаря титулів WBA, WBO, IBF і IBO Джошуа сталася спонтанно. Спортсмени зустрілися на відпочинку, повідомляє 24 канал.
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Тайсон та Ентоні зустрілися в іспанській Марбельї, де обидва проводять відпочинок. Світлину опублікував у своєму інстаграмі Джошуа.
Зустріч боксерів завершилася без обопільних витівок.
Можливо, Тайсон відмовився покидати своє авто, або ж просто злякався Джошуа, який був у масці.
Джошуа – Ф'юрі: головне про майбутній двобій
- У червні боксери домовилися про два поєдинки у 2021 році. На кону, ймовірно, стоятиме звання абсолютного чемпіона світу.
- Втім, на заваді об'єднавчому бою можуть стати інші боксери.
- Ентоні і Тайсон мають офіційних суперників на найближчі поєдинки.
- Джошуа повинен провести обов'язковий захист по лінії IBF проти Кубрата Пулєва, а згодом і WBO – проти Олександра Усика.
- Натомість у Ф'юрі запланований реванш з Деонтеєм Уайлдером. Також у Тайсона є офіційний претендент на пояс WBC – британець Ділліан Уайт.