Джошуа і Ф'юрі зустрілися на відпочинку / BBC SPORTS

Зіркові британські боксери Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі проведуть два поєдинки у 2021 році. Володарі усіх чемпіонських титулів у суперважкій вазі вперше зустрілися після того, як погодилися на двобій.