"Станет главным героем Ла Лиги": Цыганкову предсказывают большую карьеру в топовой лиге Европы
Источник:твиттер Франсеско Агилара
В матче против Альмерии Виктор Цыганков впервые появился в стартовом составе Жироны. Украинец приятно удивил испанцев своей игрой.
Правый вингер сборной Украины стал автором второго гола Жироны в ворота Альмерии. Цыганков забил свой дебютный мяч в третьем поединке за новую команду в Ла Лиге.
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Агилар: Его первый тайм нужно пересматривать снова и снова
Также Виктор принял участие в четвертом голе "красно-белых". Украинец элегантно ассистировал пяткой на Карреру, а Жирона довела свое преимущество в первом тайме до 4:0. Цыганков провел на поле 65 минут и был заменен Лауреано Суареса.
Это первые два результативных действия Виктора в Испании. До этого он дважды выходил на футбольное поле на несколько минут.
Испанский журналист Франсеск Агилар поделился своими впечатлениями от игры бывшего динамовца. Он предсказывает украинскому футболисту большое будущее в Ла Лиге.
Также представитель СМИ отметил двух других авторов глав Жироны в ворота Альмерии Рикельме и Кастельянос.
Виктор Цыганков – замечательное подписание Жироны. Украинец, бывший игрок киевского Динамо, не сомневайтесь, станет главным героем Ла Лиги. Его первый тайм против Альмерии нужно пересматривать снова и снова. Вместе с Рикельме и Тати Кастельяносом они создадут проблемы кому-либо,
– написал журналист.
Главный тренер Жироны Мичел тоже остался доволен игрой украинца.
Напомним, что во втором тайме команды на двоих забили 4 гола и установили итоговый счет матча 6:2 в пользу Жироны.
После домашней победы клуб Цыганкова с 27 очками идет на 11 месте. Впереди у подопечных Мичела выездная игра в рамках Ла Лиги против Атлетик Бильбао (26 февраля). Это будет еще один шанс для Цыганкова.