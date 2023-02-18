Правый вингер сборной Украины стал автором второго гола Жироны в ворота Альмерии. Цыганков забил свой дебютный мяч в третьем поединке за новую команду в Ла Лиге.

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Агилар: Его первый тайм нужно пересматривать снова и снова

Также Виктор принял участие в четвертом голе "красно-белых". Украинец элегантно ассистировал пяткой на Карреру, а Жирона довела свое преимущество в первом тайме до 4:0. Цыганков провел на поле 65 минут и был заменен Лауреано Суареса.

Это первые два результативных действия Виктора в Испании. До этого он дважды выходил на футбольное поле на несколько минут.

Испанский журналист Франсеск Агилар поделился своими впечатлениями от игры бывшего динамовца. Он предсказывает украинскому футболисту большое будущее в Ла Лиге.

Также представитель СМИ отметил двух других авторов глав Жироны в ворота Альмерии Рикельме и Кастельянос.

Виктор Цыганков – замечательное подписание Жироны. Украинец, бывший игрок киевского Динамо, не сомневайтесь, станет главным героем Ла Лиги. Его первый тайм против Альмерии нужно пересматривать снова и снова. Вместе с Рикельме и Тати Кастельяносом они создадут проблемы кому-либо,

– написал журналист.

Главный тренер Жироны Мичел тоже остался доволен игрой украинца.

Напомним, что во втором тайме команды на двоих забили 4 гола и установили итоговый счет матча 6:2 в пользу Жироны.

После домашней победы клуб Цыганкова с 27 очками идет на 11 месте. Впереди у подопечных Мичела выездная игра в рамках Ла Лиги против Атлетик Бильбао (26 февраля). Это будет еще один шанс для Цыганкова.