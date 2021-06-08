Испанский футболист хочет разорвать контракт с Динамо

Испанский форвард Динамо Фран Соль хочет прекратить сотрудничество с киевским клубом. Об этом сообщает испанский журналист Анхель Гарсия.
29-летний испанец желает стать свободным агентом, чтобы иметь возможность подписать контракт с клубом Сегунды, способным бороться за выход в Ла Лигу.
К слову Игроки FAVBET верят в победу Франции на Евро-2020
Местные СМИ активно писали об интересе к Солю со стороны Эйбара, который по итогам сезона вылетел из Ла Лиги.
Эйбару может помочь и то, что главный наставник киевлян Мирча Луческу не видит испанца в своей команде. Поэтому менеджмент клуба активно ищет новые варианты трудоустройства игрока.
Карьера Соля в Динамо
- Соль перешел в Динамо в январе 2019 года, но не сумел закрепиться в команде. Тогда киевляне выложили за испанского футболиста 3,5 миллиона евро.
- В прошлом сезоне Соль успел сыграть в "бело-синей" футболке 3 поединка, в которых отметился одним голом. Результативный выстрел испанец нанес в игре за Суперкубок Украины против Шахтера. Эта встреча была первой официальной для Луческу во главе киевского клуба.