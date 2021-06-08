29-річний іспанець бажає стати вільним агентом, щоб мати можливість підписати контракт з клубом Сегунди, здатним боротися за вихід в Ла Лігу.
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Місцеві ЗМІ активно писали про інтерес до Соля з боку Ейбару, який за підсумками сезону вилетів з Ла Ліги.
Ейбару може допомогти й те, що головний наставник киян Мірча Луческу не бачить іспанця у своїй команді. Тому менеджмент клубу активно шукає нові варіанти працевлаштування гравця.
Кар'єра Соля в Динамо
- Соль перейшов у Динамо у січні 2019 року, але не зумів закріпитись у команді. Тоді кияни виклали за іспанського футболіста 3,5 мільйона євро.
- У минулому сезоні Соль встиг зіграти у "біло-синій" футболці 3 поєдинки, у яких відзначився одним голом. Результативний постріл іспанець завдав у грі за Суперкубок України проти Шахтаря. Ця зустріч була першою офіційною для Луческу на чолі київського клубу.